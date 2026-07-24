Benassi, sobre el fichaje de Aubameyang por el Deportivo: "Tenía numerosas ofertas, algunas mejores económicamente, y nos eligió a nosotros"

El consejero delegado Massimo Benassi, en una entrevista a la web italiana Tuttomercato, aportó algunas de las claves del proyecto del Deportivo en los pocos más de tres años que lleva como primer directivo de la entidad. La actualidad y el impacto del fichaje de Aubameyang mandan. "Su llegada es un motivo de orgullo. Tenía numerosas ofertas, algunas mejores económicamente, pero nos eligió a nosotros. Vio un proyecto claro, las instalaciones de un club con ambiciones muy definidas. Buscábamos experiencia, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos y en el día a día. Tenemos una plantilla muy joven y era fundamental contar con jugadores de primer nivel. En Aubameyang encontramos todo eso", apunta tras el fichaje del francés, con impacto en todo el fútbol europeo. El gabonés es el veterano dentro de unos parámetros "no escritos" en los que existe la obligación de apostar por futbolistas jóvenes y de casa. "El 25% de la plantilla debe provenir de la cantera y el 50% debe ser menor de 25 años. Estos son los requisitos básicos", asegura antes de razonar la apuesta por Lorenzo Amatucci: "Tras un año en España, habla español a la perfección y conoce muy bien el fútbol y el entorno español. Nos pareció una decisión lógica centrarnos en él dentro de nuestro programa deportivo.

El directivo defiende el cambio del nombre para adecuarlo y otras medidas, justo en un momento en el que el timming deportivo ha sido inmejorable: "La ciudad se llama A Coruña y por eso la discusión en la ciudad, entre los aficionados, llevaba tiempo en marcha. Ninguna directiva había considerado la idea de proponer lo que, más que un cambio, es una actualización. El porcentaje de votantes a favor del cambio de nombre fue del 80%. No es una cuestión política ni nada por el estilo, sino simplemente una referencia al nombre de la ciudad. Luego trabajamos en otros aspectos, desde el cambio de imagen hasta los logotipos del equipo, las tipografías... La idea, para el 120 aniversario del club, era presentar una nueva imagen del Deportivo al mundo. Y tuvimos la suerte y la habilidad de coincidir con el ascenso a La Liga".

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La exigencia

Benassi, quien apunta que visitó "60 centros de entrenamientos" antes de dar pasos certeros para reformar Abegondo, razona cómo lidia el entorno con el pasado, el futuro y la exigencia: "La ciudad es increíblemente exigente; lo hemos comprobado en los últimos tres años. Los aficionados se sienten atraídos por el pasado, pero nuestro objetivo es recrear esa atmósfera e incluso mejorarla, sin dejar de mirar hacia el futuro. La idea, en nuestro proyecto, es mantenernos al más alto nivel y consolidar nuestra posición durante muchos años"