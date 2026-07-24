Marisa García, en su presentación con el Deportivo: "Este año tengo que dar el salto que se espera de mí"

La delantera Marisa García, internacional con las categorías inferiores de la selección española, asume que en la temporada 2026-27 tiene que dar "el salto de calidad" que se espera de ella, después de brillar la pasada temporada con el Dépor en su primera temporada en la máxima categoría. "Este es un año muy importante para mí, tengo que dar ese salto de calidad que se espera de mí. Voy a trabajar lo máximo posible para ayudar al equipo, daré mi cien por cien", comentó.

Después de jugar la pasada temporada cedida por el Real Madrid en Riazor, el Dépor realizó un esfuerzo económico para retener a la atacante, que firmó un contrato hasta junio de 2028.

"El año pasado fue de aprendizaje para mí porque era mi primer año en Liga F, aunque antes ya había debutado. No me quiero poner números para no ponerme límites, pero creo que puede ser un gran año a nivel personal", indicó la jugadora, que no dudó en seguir jugando con la camiseta blanquiazul.

"Desde que el Dépor me planteó la opción de seguir aquí, no lo dudé. Estoy muy feliz de seguir formando parte de este proyecto porque creo mucho en lo que está haciendo el club", subrayó.

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Llamada a ser una de las líderes del equipo deportivista, Marisa avala la apuesta de la dirección deportiva por rejuvenecer la plantilla porque han llegado jugadoras "jóvenes pero de mucha calidad".