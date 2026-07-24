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La vida después del Deportivo: seis futbolistas y un entrenador aún sin equipo

29 profesionales dijeron adiós al club coruñés el pasado 30 de junio y la cuarta parte se encuentra en el paro y otros todavía pueden cambiar de proyecto

Sergio Escudero

Sergio Escudero / RZ

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

La vida ha seguido adelante más allá del 30 de junio, pero sin algunos de los protagonistas del Deportivo, el Deportivo Abanca y el Fabril que conquistaron ascensos y permanencias hacen tan solo unas semanas. La mayoría no siguen porque el club coruñés ha buscado otro camino, otros han pretendido una mayor ambición e incluso hay algunos que se han encontrado el camino vedado por límite de edad al abandonar la condición de sub 23. Fueron 29 los entrenadores, los futbolistas y las futbolistas que despidió el club coruñés al final del pasado ejercicio y a día de hoy la mayoría tienen destino, aunque algunos es probable que cambien de equipo antes del cierre del mercado. Eso sí, hay seis jugadores y un entrenador que se encuentran, de momento, en el paro, a la espera de darle un nuevo rumbo a su carrera: Cristian Herrera, Vera Martínez, Hildah Magaia, Fran Alonso, Brais Suárez, Rubén Vilela y Quique Fernández.

El primer equipo masculino le dijo adiós hace un mes a cinco jugadores que tuvieron cierto peso en el ascenso a Primera División. Se trata de el propio Cristian Herrera, Stoichkov, Sergio Escudero, Mulattieri y José Gragera. El canario se encuentra sin equipo, algo que ya no ocurre con el lateral pucelano, que firmó por el Zaragoza en Primera RFEF. Los otros tres regresaron a Granada, Sassuolo y Espanyol, respectivamente, pero no es seguro que permanezcan en sus conjuntos de origen, porque para ellos está encima de la mesa una nueva salida. A estas operaciones hay que sumar la desvinculación de Álex Petxarroman, que firmó por el Ceuta, y la cesión de Diego Gómez al Huesca, aunque se produjeron ya en la temporada en curso.

Más movimientos hubo en un Dépor Abanca que revolucionó el proyecto despidiéndose de trece futbolistas y del entrenador que comandó al equipo en el último año y medio: Ainhoa Marín, Raquel, Henar, Paula Gutiérrez, Samara, Yohana, Barbara Latorre, Lía, Lucía Martínez, Marina Artero, Carlota Sánchez, Hildah Magaia, Vera Martínez y Fran Alonso. Los tres últimos se encuentran a la espera un nuevo puesto de trabajo, mientras la extremo firmó la Real Sociedad al acogerse a una cláusula de su contrato para desvincularse. Al Espanyol se fueron Raquel y Paula. En combo también ficharon Lía y Samara por el Levante, de Primera RFEF. Quienes sí se han quedado en la máxima categoría son Yohana, Henar y Lucía Martínez, que se han comprometido con Granada, Tenerife y Badalona Women, respectivamente. Marina Artero regresó al Athletic tras cesión y la aventura más exótica es la de Bárbara Latorre, quien probará en el Torreense luso. Carlota Sánchez sumará en la reconstrucción de un Betis Féminas, que bajó a Segunda RFEF femenina.

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El filial

En el Fabril se produjeron diez bajas, aunque un par fueron de futbolistas que ya se encontraban a préstamo en otros equipos. Brais Suárez, Rubén Vilela y Quique Fernández no definieron aún su futuro, mientras Aarón Sánchez y Hugo Villaverde firmaron por el Bergantiños, Jaime Garrido se sumó al proyecto del Alcalá; Fabi Urzain, al Zamora; y David Carreira, al Estradense. La mayoría son equipos de Segunda RFEF, solo el extremo dio el salto a Primera RFEF y el pivote se quedó en la Tercera RFEF gallega. El único que cruzó la frontera fue Mane, quien unió su destino a un histórico como la Académica de Coimbra, que acaba de regresar a la Liga 2 portuguesa.

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