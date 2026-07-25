0-0 | Aubameyang lanza el primer aviso y el Dépor no remata

Aubameyang ilusiona y el Dépor aún debe poner a punto su motor de Primera División. El francés sacó a relucir su velocidad y movilidad por el Nuevo Tartiere para llenar los ojos a la afición blanquiazul, mientras su equipo va dando pasos. Tiene fútbol y potencial, debe ajustarse y mostrar más finura y pegada. Solo se pudo conformar el equipo de coruñés en este segundo amistoso con un empate sin goles (0-0) ante un Oviedo correoso, peleón y a medio hacer que la próxima temporada en Segunda.

Ni el Deportivo se ha escondido ni Aubameyang se ha tapado en ese idilio otoñal que firmaron hace una semana. Hidalgo tampoco quiso ponerle puertas al mar y lo colocó de inicio en Oviedo junto a Bil Nsongo en punta. Una pareja que le puso los dientes largos casi tanto como la dupla que formaron Mario Soriano y Lorenzo Amatucci. Dos locos bajitos para combinar, para hablar el mismo fútbol de jugones. Hasta se parecen gestualmente en el campo... El madrileño regresaba, además, a la base de la jugada y esos dos pasos atrás parecen poco, nada, pero siempre le sacan una sonrisa a la pelota y a la grada blanquiazul.

Tampoco fue, eso sí, el pretendido paseo para el Dépor en el Tartiere. En los primeros diez minutos mandaba un Oviedo más compacto. Todo hasta que Soriano y Ximo se desperezaron y casi marca un Aubameyang que demostró no haber perdido la velocidad y el hambre. Casi le alimenta Quagliata un minuto después con un centro. Bil quiso asociarse con él y derrochó movilidad, la mejor medicina para cualquier equipo. Solo le faltó un gol que pudo lograr antes del minuto 20. El Dépor estaba a gusto con la pelota y el Oviedo perseguía sombras. La lesión de Alti sacó de rueda a los coruñeses hasta que le volvieron a meter la cadena a su maquinaria.

Hidalgo y Calero mantuvieron las formaciones hasta la hora de juego para cargar las piernas y, justo antes de la locura de cambios, llegaron las dos ocasiones más claras del partido. Primero se revolvió Mingo en el área para mandar una pelota al palo y después Jensen, con todo a favor, envió una pelota a las nubes. El danés amenaza, pero aún no es capaz de ser dañino, de marcar la diferencia. El duelo se igualó en el segundo acto. Perdió presencia el fútbol del Dépor y el Oviedo se animó a buscar un triunfo por el que empujó. Nada se movió en el marcador de un partido con mucha disputa y roce. Ahí sí que ya no era pretemporada.

FICHA TÉCNICA (Oviedo-Deportivo, 0-0)

OVIEDO: Narváez; Nacho Vidal, David Costas, Calvo, Samu; Youness, Aldasoro, Reina; Pablo Sáenz, Isfan y Chaira. También jugaron Jacobo, Mingo, Aisar, Eze, Cardero, Enzo Pérez, Dieguito, Agudín, Berzal y Marco Esteban.

DEPORTIVO: Germán; Ximo Navarro, Noubi, Dani Barcia, Quagliata; Altimira, Amatucci, Soriano, Aps-Jensen; Bil y Aubameyang. También jugaron Luismi, Samu, Comas, Villares, Gijselhart, Riki, Zaka, Kevin Sánchez, Quique Teijo y Xabi Campos.

ÁRBITRO: Cid Camacho, Colegio Castellano-Leonés. Amonestó a Quique Teijo.

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INCIDENCIAS: Nuevo Tartiere.