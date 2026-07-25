El Deportivo revela su tercera equipación que recrea la histórica bandera marítima de A Coruña

El Deportivo, como ha ocurrido en los 25 de julio de los últimos años conmemorativos de Día de Galicia, acaba de revelar su tercera equipación, dedicada desde hace una década a los colores de la bandera Galicia y, en esta ocasión, la camiseta rinde homenaje a la histórica bandera marítima de A Coruña, con la cruz de San Andrés como elemento principal, considerada históricamente germen de la bandera de Galicia.

Para el Deportivo, esta camiseta, ya dentro del acuerdo con Nike hasta 2031, "una propuesta en la que el club encuentra en el mar y en la tradición marinera la mejor forma de expresar ese vínculo con la tierra a la que pertenece", ya que "tiene como gran protagonista la Cruz de San Andrés, en la parte frontal del diseño, como un símbolo ligado históricamente a la tradición marítima coruñesa. Durante el siglo XIX, esta cruz formó parte de la enseña de la provincia marítima de A Coruña, convirtiéndose en un elemento reconocible más allá de las fronteras". El club coruñés apuesta por "recuperar este símbolo como una expresión de la identidad atlántica que comparten Galicia, A Coruña y el propio club. Una referencia al mar, a la tradición marinera y a una forma de entender el territorio que forma parte del deportivismo desde sus orígenes".

Tercera equipación del Deportivo / RCD

Según revela la entidad, entre los elementos técnicos, destaca que "el diseño apuesta por el blanco como fondo, intercalado con el renovado azul Dépor, color protagonista de la recientemente actualizada identidad visual del club. Con este se dibuja la Cruz de San Andrés, que incorpora un patrón gráfico inspirado en el movimiento de las olas".

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El Deportivo, para reforzar los elementos identitarios de la zamarra, añade que "la conexión entre la Cruz de San Andrés y el Deportivo se remonta al diseño original del estadio de Riazor, que desde su construcción hasta la remodelación con motivo del Mundial de 1982, contó con este elemento en su balaustrada. Actualmente todavía se conservan algunas de estas cruces en la Torre de Maratón".