El día que Altimira sufrió la irrupción de Yan Diomande

Hay jugadores cuyo talento se nota desde el primer entrenamiento. El Deportivo sabe bien lo que es ver explotar en el primer equipo talentos como Yeremay o David Mella, consagrados ya como héroes de la historia del club, o Bil Nsongo, que encargado de liderar la delantera blanquiazul en el último tercio del curso pasado. Borja Jiménez, el primero en probar al astro canario en los entrenamientos del primer equipo en Abegondo, repitió un experimento similar en Leganés con Yan Diomande, la estrella que milita actualmente en el RB Leipzig por la que el Real Madrid quiere romper la hucha.

El técnico abulense ascendió con el Leganés en 2023 y dirigió al conjunto pepinero en un año tortuoso en Primera División durante la campaña 2024-25. En sus filas tuvo a Adrià Altimira, ahora dueño del carril derecho en el césped Riazor. El lateral pasó una temporada cedido en Butarque, buscando minutos y protagonismo en la máxima categoría. El técnico y el futbolista, con sus propios ojos, vieron la explosión del extremo costamarfileño en directo.

La explosión de Diomande ante Altimira

Diomande se formó en Estados Unidos y llegó al filial pepinero a mediados de esa campaña 24-25. "En el último parón de selecciones, hicimos un amistoso en Butarque contra el filial. Vimos a Yan allí. En la primera jugada regateó a Altimira, que estaba en aquella banda, se la cambió de pierna. La segunda acción fue muy parecida y la tercera, un balón al espacio muy potente, con un control increíble. En la cuarta, se la cambia de pierna en el área y a la escuadra", recordó el exentrenador del Deportivo en el pódcast Outsiders.

Altimira celebra un gol con sus compañeros durante su etapa en el Leganés. / EFE

Esa exhibición bastó para convencer a Borja Jiménez para sumarlo a sus filas en el primer equipo justo en la semana del partido contra el Real Madrid en el que estuvo a punto de provocar un penalti en los minutos finales. "A partir de ahí, su historia se va escribiendo sola. Estuvo con nosotros mes y medio. Siempre digo que si hubiese llegado en enero, habríamos acabado en Confence", añadió en su entrevista el entrenador abulense, que ahora dirige al Al-Ahli de la liga de Catar.

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El extremo, actualmente con contrato en el RB Leipzig alemán, es uno de los futuribles para el Real Madrid. Si termina vistiendo de blanco a las órdenes de José Mourinho, podría volver a medirse a Altimira en poco menos de un mes, el próximo 12 de agosto, en el trofeo Teresa Herrera en Riazor.