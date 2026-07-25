Diego Gómez se estrena con gol en el primer amistoso del Huesca
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Diego Gómez y el Huesca se estrenaron este sábado en la serie de amistosos de pretemporada que ha preparado el club oscense con una victoria por la mínima (1-0) ante el Petro Luanda. El único y solitario tanto de la victoria lo logró el zurdo de Amoeiro en el minuto 22 tras aprovechar una contra de Tresaco. El deportivista, con contrato en A Coruña hasta el 3o de junio de 2030, lleva menos de una semana en su nuevo equipo que buscará el ascenso a Segunda y las primeras sensaciones son inmejorables tras una campaña pasada en la que pasó, sin terminar de ser él mismo, entre Cartagena y Pontevedra. En el Huesca se encuentran otros exdeportivistas que también jugaron el partido, como Quique Fornos y Luismi Redondo.
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