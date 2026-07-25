El exdeportivista José Gragera encuentra nuevo destino: cedido al Burgos CF con opción de compra
El Espanyol no cuenta, de nuevo, con él para el proyecto de Primera
Agencias | Redacción
El Burgos anunció la incorporación del exdeportivista José Gragera, que jugará cedido por el Espanyol durante la temporada 2026-27, en una operación que incluye una opción de compra al término del curso en caso de ascenso.
El futbolista gijonés, de 26 años, reforzará el centro del campo del conjunto dirigido por Sergio Francisco tras una trayectoria que le ha permitido acumular experiencia tanto en Segunda División como en Primera, categoría en la que ha disputado 19 encuentros.
Formado en las categorías inferiores del Sporting, Gragera debutó con el primer equipo rojiblanco y logró consolidarse antes de fichar por el Espanyol en el mercado de invierno de 2023 y con el conjunto catalán participó en el ascenso a Primera División conseguido en la campaña 2023-24.
En A Coruña
La pasada temporada formó parte de la plantilla del ascenso. Llegó para ser importante y su protagonismo fue de más a menos, hasta casi desaparecer.
En el ámbito internacional, el nuevo jugador blanquinegro fue internacional con España en las categorías sub 19 y sub 21, con esta última selección disputó cinco encuentros y marcó un gol.
Con la llegada de Gragera, el Burgos incorpora un centrocampista de perfil físico y recorrido, con capacidad para equilibrar el juego en la medular y experiencia en el fútbol profesional, en una plantilla que continúa reforzándose de cara al inicio de la temporada 2026-27.
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