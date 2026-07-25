Goteo en la operación salida del Deportivo: dos bajas en tres semanas y un pasillo central sobrecargado

El Deportivo se encuentra a falta de cinco semanas con la plantilla del regreso a Primera División perfilada tras acometer seis fichajes (Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jesen y Pierre Aubameyang) y a la espera de entre dos y cuatro contrataciones más. No ha tenido, en cambio, la misma celeridad gestionando las bajas, aunque es cierto que este verano ha tenido menos excedentes que en otros ejercicios. De momento, solo se han producido dos salidas en tres semanas de trabajo y, antes de la fecha marcada para la pretemporada, tampoco hubo ningún movimiento, más allá de las cinco despedidas de futbolistas que acababan contrato o cesión (Escudero, Stoichkov, Mulattieri, Herrera y Gragera, quien se acaba de comprometer con el Burgos). La rescisión de Álex Petxarroman y la cesión de Diego Gómez son, de momento, movimientos aislados que el club coruñés debe replicar y multiplicar en las próximas semanas: habrá más salidas de futbolistas que nuevas contrataciones.

El lateral cerró su salida el 10 de julio, camino del Ceuta, y el zurdo, el día 20 a Huesca. El Deportivo cuenta ahora mismo con 27 futbolistas con derecho a tener ficha en el primer equipo y que no piensan renunciar a él, como si ha ocurrido en otros casos, como los de Rubén López y Jairo Noriega, entre otros, para enrolarse en el Fabril. Y aún llegarán varias contrataciones que pueden elevar la cifra hasta los 29 o 31. Fernando Soriano, además, no es amigo de agotar las 25 fichas federativas que permite el fútbol profesional, salvo que no le quede más remedio, como ocurrió en el pasado mercado de invierno. A la espera de definir el número de incorporaciones, la plantilla tiene un claro excedente que se centra, ante todo, en todas las posiciones de su pasillo central: la portería, el centro de la zaga, la zona de los pivotes y la delantera.

Los candidatos

La salida que se debería producir en un primer término es la de Mohamed Bouldini, que ha llegado a entrenar algunos días esta semana al margen del grupo y que no ha contado para los amistosos de pretemporada. Su año en Granada, sumado a su primer ejercicio en A Coruña, ha hecho que su caché y su atractivo en el mercado se desplomen. El marroquí, ex del Levante, tiene contrato hasta 2028, con lo que negociar directamente con él una salida apunta a ser gravoso. Aun así, saldrá en breve, porque es el que estás más fuera del proyecto. Es el adiós seguro en el ataque, pero tampoco se descarta la marcha de Eddahchouri si llega otro ariete. El club rastrea el mercado, pero no lo tiene como una de sus prioridades, que se centran en la búsqueda de un central y de un lateral izquierdo.

En el centro de la defensa el Deportivo ya cuenta con cinco centrales y la entidad procura otro más, con lo que la situación de Arnau Comas y Dani Barcia es comprometida. Fernando Soriano ha expresado públicamente que no hay tomada una decisión, pero los jugadores están prevenidos ante los escenarios que se pueden producir. El canterano ya sabe que puede marcharse de manera temporal con un préstamo como fórmula. El Cádiz de Imanol Idiakez está atento a su situación. Está encima de la mesa que los dos acaben yéndose antes del 1 de septiembre.

El centro del campo es otra de las zonas sobrecargadas tras las llegadas de Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart. José Ángel y Charlie Patiño están también en la rampa de salida, el inglés ni siquiera se ha vestido en ninguno de los dos amistosos. Para él habrá un préstamo, con el sevillano, quien tampoco jugó en Oviedo, se estudian diversas fórmulas. Ambos finalizan sus vinculaciones en 2028.

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En la portería hay cuatro candidatos para tres puestos con Eric Puerto en clara desventaja en la competencia con el resto. El andaluz solo tiene un resquicio para quedarse si Álvaro Ferllo, con contrato hasta junio, acaba pidiendo una salida en lo que queda de mercado. Leo Román apunta a papel protagonista y Germán Parreño, básico en el vestuario, acaba de renovar hasta 2028.