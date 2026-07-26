José Ángel, salida del Deportivo en el horizonte con Ceuta y Cádiz en la puja

El Deportivo no pierde de vista el mercado y todos esos fichajes que aún tiene pendientes, pero se enfoca también en esa operación salida en la que solo ha podido aclarar, de momento, el futuro de Álex Petxarroman y Diego Gómez. El club coruñés cuenta con hasta siete futbolistas en dinámica del primer equipo que podrían dejar el club antes del 1 de septiembre, aunque es probable que sean menos. Muchos de ellos ni siquiera están jugando los amistosos de pretemporada por la cantidad de efectivos a las órdenes de Hidalgo y porque es una manera también de dejarles claro cuál será su rol en el Dépor si deciden quedarse. Uno de esos futbolistas que se marcharán es José Ángel, uno de esos jugadores que han recorrido el camino con el equipo de Primera RFEF hasta Primera División. De hecho, el sevillano es el que está más cerca de sellar el adiós, con Ceuta y Cádiz en la pugna por hacerse con los servicios de un pivote que perdió peso y protagonismo en la campaña que acaba de finalizar, pero que había sido básico para el ascenso a Segunda de 2024 y para la permanencia de 2025.

El andaluz tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 después de que se ampliase un año por el ascenso del equipo a Primera. Llegó a A Coruña en 2023 y, en un principio, solo se comprometió hasta 2026, pero el documento recogía que, en caso de jugar 50 partidos oficiales de blanquiazul en Liga, prolongaría hasta 2027 y que si llegaba el asalto a la élite, serían otros doce meses más. Lo pactado no le ha asegurado un hueco en el vestuario en este proyecto 26-27 tras las llegadas en los últimos meses de Riki, Amatucci y Gijselhart. Con su salida y la de Dani Barcia encima de la mesa, solo se quedarán en el equipo seguro Villares, Mella, Yeremay, Ximo Navarro y Germán Parreño del contingente de futbolistas que hizo el camino íntegro desde la tercera categoría nacional a Primera.

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Más pretendientes

No va a ser el único que se vaya en las próximas semanas, ya que Bouldini dejará el club vía rescisión y a Eric Puerto se le busca equipo para que se vaya cedido, salvo que haya un viraje con la situación de Álvaro Ferllo. En la misma situación se encuentra Charlie Patiño, quien no se ha vestido en ninguno de los dos amistosos de esta pretemporada en Santiago de Compostela y Oviedo. El central de O Temple y Comas tienen también su futuro en el aire.