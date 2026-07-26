El Nápoles medita repescar a Juan Jesús, pretendido por el Deportivo

El Deportivo busca de manera prioritaria un lateral izquierdo y un central zurdo y uno de los futbolistas que interesa al club coruñés es Juan Jesus, veterano defensa brasileño, que también puede actuar de 3 y que ha hecho carrera en la última década en los mejores equipos de Italia, entre ellos Inter, Roma y Nápoles. El conjunto del sur de Italia fue, precisamente, su último equipo y ahora se encuentra libre tras finalizar esa vinculación. El equipo de Allegri le despidió en sus redes sociales el pasado 30 de junio, con lo que cortaba cualquier posibilidad de que continuase, pero el escenario ha variado en los últimos días, según apunta Il Mattino, diario de Nápoles.

El rotativo apunta que, tras la lesión de Alessandro Buongiorno, el director deportivo de los celestes está buscando nuevos efectivos para la defensa y está reconsiderando la decisión de dejar marchar al brasileño, con lo que el Dépor se encontraría con un gran rival para hacerse con los servicios de un zaguero veterano, pero que ha demostrado ser una fuente de fiabilidad en los últimos años. Considera, además, que para la economía del Napolés sería una opción a bajo coste por un jugador que ya ha pasado el mejor momento de su carrera, pero que ha respondido y tiene arraigo. No es el único que le quiere en Italia, ya que en los últimos días diferentes medios del país transalpino también han apuntado el interés de otro conjunto de la Serie A, el Venezia.

Los planes del Deportivo

Con Aubameyang en el bolsillo y una planificación que avanza a velocidad de crucero, el Deportivo llega a la segunda parte del verano con dos barajas, la que muestra los futbolistas que le urge fichar y los que, realmente, está buscando. Salvo imprevisto, las únicas dos zonas del campo cerradas son la portería y la nómina de pivotes. A partir de ahí, el club coruñés se está moviendo para sumar entre tres y cuatro futbolistas más, aunque en realidad transmita públicamente que solo tiene la necesidad de reforzarse en el lateral izquierdo y en el centro de la zaga. Las otras dos demarcaciones en las que rastrea el mercado y en la que ha preguntado y se ha interesado por futbolistas para redondear su apuesta son el extremo diestro y la delantera para sumar una segunda incorporación ofensiva. En estos dos casos, si aparece alguna operación que encaje como un guante, se adelantará el proceso, pero ambas apuntan a últimos días de mercado, con el remanente que pueda haber tras salidas y operaciones más perentorias.

Si cumple con esta hoja de ruta al pie de la letra, se irá hasta las diez contrataciones en un verano en el que ha revolucionado su plantilla para el regreso a Primera. Esa fue justo la misma cifra con la que dio por concluidas sus gestiones del pasado verano en el que llegaron Lucas Noubi, Arnau ComasLuismi Cruz, Giacomo Quagliata, José GrageraMiguel LoureiroDaniel BachmannSamuele Mulattieri, Stoichkov y Jairo Noriega, que fue el primero, pero que nunca llegó a entrenarse con el primer equipo porque se marchó a Ferrol antes volver este verano para el Fabril.

Más allá de las renovaciones de Ximo Navarro, Germán ParreñoBil NsongoAdrià Altimira y Diego Villaresel Deportivo arrancó el verano con una contratación que ya tenía avanzada antes del ascenso, la de Teun Gijselhart. Hubiera venido en Segunda, según él mismo confesó. Firmó hasta 2030 y el club coruñés pagó un millón de euros. Tras ese aperitivo, llegó la declaración de intenciones que supuso el pago de la cláusula de Leo Román. A partir de ahí, siguió llenando el equipo con la juventud de Lorenzo Amatucci, Bright Ede y Jonathan Asp Jensen antes de subir la media de edad y meter canas en el vestuario con el fichaje de Aubameyang, que firmará hasta 2028, a pesar de sus 37 años, para encajar la operación y la amortización en el límite salarial. Tendrá que seguir viniendo veteranía, aunque no todas las contrataciones cumplirán con ese parámetro.

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El Deportivo no ha desvelado montantes oficiales de los traspasos que ha pagado en este verano, pero ha sido uno de los grandes animadores, con un gasto a la altura de un equipo europeo, aunque Fernando Soriano defendió al acabar la liga que iban a disponer de unos límites salariales más bajos de Primera al ser un recién ascendido. El club coruñés está apostando por futbolistas jóvenes por los que tiene que desembolsar dinero, pero con contratos a largo plazo que hacen más digeribles las amortizaciones. Es adquirir cargas presentes y futuras, a cambio de hacer más livianas las inmediatas. El club coruñés, al venir de Segunda, con deuda cero y con pagos menores por afrontar, tiene margen de maniobra en ese sentido.