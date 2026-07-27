Cierra la primera fase de la campaña de abonados del Deportivo: el listón en 25.214
Ha estado marca por las protestas por los precios y las condiciones de acceso a Marathón Inferior
El Deportivo dio por concluida esta medianoche la primera fase de la campaña de abonados del regreso a Primera División que ha estado marcado por las protestas de parte de la afición por los precios (subieron entre un 34 y un 68%, según la grada) y por las condiciones de acceso impuestas a Marathón Inferior, que la entidad aduce que es para controlar las multas por cánticos. Se espera que en las próximas horas el club coruñés haga pública la cifra de abonados que han decidido renovar su fidelidad. Hace un año esta fecha tope llegó el 29 de julio y hasta ese día el Deportivo contaba con 25.214, aunque en sucesivas fases llegó a situarse en los aproximadamente 27.500 con los que cerró hace un año los diversos periodos de venta. El objetivo es volver a colocarse en torno a esa cifra.
A partir del miércoles habrá una nueva fase para cambios de asientos entre los ya renovados y, más adelante, se abrirá a nuevas altas con preferencia para los que tenían ya algún tipo de vinculación con modalidades no presenciales en todos los partidos, como por ejemplo el Socio Amigo.
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