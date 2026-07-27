Fútbol | Deportivo
El Deportivo cierra la primera fase de la campaña de abonados con 26.412 socios
Supera en un millar el listón de 25.214 renovaciones que estableció en la temporada pasada | Este miércoles abre el plazo para cambio de asiento y modalidad con cita previa
El Deportivo concluyó este domingo la primera fase de la campaña de abonados en su regreso, ocho años después, a Primera División. El club confirmó que 26.412 socios renovaron su abono y acompañarán al equipo en la máxima categoría. Supera en más de un millar la cifra de la primera fase de la campaña del año pasado, que concluyó con 25.214 socios. Esta campaña se desarrolló marcada por las protestas de parte de la afición por la subida generalizada de precios en todas las gradas y por las condiciones de acceso impuestas a Marathón Inferior, que el club alega se deben a controlar las multas por cánticos durante los partidos.
El club avanza, ahora, a las siguientes etapas de la campaña. Este miércoles, 29 de julio, abre el plazo para tramitar el cambio de localidad o modalidad de los socios que renovaron su carné. Podrán hacerlo en la oficina de atención al deportivista (OAD) del estadio de Riazor de lunes a viernes, siempre con cita previa, hasta el día 12 de agosto. Entre el 17 y el 21 se abrirá un plazo de cinco días para tramitar estos cambios sin cita previa, fechas en las que se disputa o ya se habrá disputado el primer partido de liga, que se jugará ese mismo lunes 17 en casa ante el Elche. En caso de quedar localidades disponibles tras estos plazos, el club abrirá el lunes 24 de agosto el periodo de nuevas altas, en el que tendrán prioridad los aficionados registrados en la lista de espera.
Más renovaciones que el año pasado
El Deportivo arrancó la campaña de abonados con cifras similares a las de la temporada pasada. Superó la barrera de los 5.000 abonados en las primeras 48 horas, calcando la referencia de 2025, todavía en Segunda División. El ritmo, no obstante, se vio condicionado por las reticencias de una parte de la afición a la subida de los precios de los abonos y a las medidas establecidas en Marathón Inferior. Hace diez días, el pasado 17 de julio, el club contabilizó 11.728 aficionados con abono para el nuevo curso.
En los últimos días de la campaña, el registro escaló con rapidez y cerró con una cifra superior a la del año pasado. Son 26.412 las personas con abono para el nuevo curso en Primera División, una subida de 1.198 respecto al registro establecido la temporada pasada, también al cierre de la fase de renovaciones.
Las protestas
La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces convocaron hace dos semanas una manifestación para mostrar su rechazo a las medidas impuestas por la entidad blanquiazul de cara a la nueva temporada. La semana pasada emitieron un comunicado conjunto en el que invitaron a los socios a tramitar en línea la renovación de su carné, pero adelantaron su intención de cesar la animación en el estadio durante los partidos "hasta nuevo aviso". "Están a tiempo de rectificar y que podamos afrontar esta temporada con la ilusión que teníamos cuando se culminó el ascenso", concluían las tres agrupaciones en su escrito.
Durante los últimos días de la campaña se produjeron colas en la oficina de atención al deportivista (OAD) del estadio de Riazor presentes para formalizar la renovación de su carné. Este es un procedimiento obligatorio para los abonados con derecho a asiento en Marathón Inferior.
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