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Fútbol | Deportivo

Miguel Loureiro completa parte del entrenamiento del Deportivo con el grupo

El zaguero cercedense trabajó por primera vez en esta pretemporada junto a sus compañeros y completó la sesión con tareas personalizadas | Altimira, Ede, Jensen, Yeremay, Mella y Bouldini, con programas específicos

Miguel Loureiro, con el resto de compañeros en el entrenamiento del Deportivo.

Miguel Loureiro, con el resto de compañeros en el entrenamiento del Deportivo. / RCD

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo inició su cuarta semana de pretemporada tras el empate (0-0) del pasado sábado ante el Real Oviedo y con la vista puesta, ya, en los compromisos contra el Lugo y el St. Pauli. La gran novedad en el entrenamiento de este lunes en Abegondo fue el regreso de Miguel Loureiro a la dinámica de grupo. El zaguero cercedense completó la primera parte de la sesión con el resto de sus compañeros a las órdenes de Antonio Hidalgo. Fue su primer día de trabajo parcialmente normal en lo que va de pretemporada. Terminó la sesión con su plan específico junto al readaptador, Nando Rodríguez.

Loureiro fue la novedad en una sesión de entrenamiento en la que varios jugadores trabajaron al margen. Adrià Altimira, que se tuvo que retirar lesionado en la primera parte en el Carlos Tartiere, se recupera de una contusión en la rodilla. Bright Ede presentó molestias en un abductor. También tuvieron tareas específicas Jonathan Asp Jensen y el canterano Noé Carrillo. Bouldini, que está en la rampa de salida, también se entrenó al margen. Bil Nsongo, Kevin Sánchez, Samu, Quique Teijo y Xabi Campos completaron el entrenamiento con el primer equipo.

Por su parte, Yeremay y David Mella continúan sus respectivos procesos. El objetivo con el extremo canario pasa por llevarlo a la gira europea, por Alemania e Italia. Si evoluciona a buen ritmo el tratamiento de su pubalgia, trabajará con el grupo con la vista puesta en el inicio de liga, aunque no es seguro que pueda tener minutos en los amistosos ante St. Pauli, Fiorentina y Genoa. El de Espasande, que la semana pasada volvió a hacer tareas con el grupo tras su lesión en marzo ante el Granada, también entre ceja y ceja llegar al arranque de la competición oficial, el próximo 17 de agosto, contra el Elche en Riazor.

Próximos compromisos

Después de disputar ya sus dos primeros amistosos, ante el Compostela y el Real Oviedo, el Deportivo eleva el ritmo de partidos para cargar las piernas y acoplar todas las piezas del nuevo puzle de Antonio Hidalgo. El conjunto blanquiazul se enfrenta este miércoles (19.30 horas) en el campo de A Magdalena, en Vilalba, al Lugo.

Los albivermellos serán los últimos rivales antes de emprender la gira europea. El equipo se subirá al avión este sábado 1 de agosto para jugar, ese mismo día, ante el St. Pauli en Hamburgo. El duelo se disputará a las 18.30 horas en el Millerntor Stadion. Pondrán rumbo, luego, a Italia. La primera parada será Florencia, donde se medirá el 6 de agosto (20.00 horas) a la Fiorentina. El sábado, día 8 (20.45 horas), disputará el trofeo Spagnolo en el Luigi Ferraris contra el Genoa.

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La pretemporada concluirá el miércoles 12 de agosto, día del eclipse total de Sol, con el Teresa Herrera. Recibirá al Real Madrid en Riazor a las 21.00 horas. El encuentro iniciará en las etapas finales del fenómeno astronómico, que concluirá por completo a las 21.22 horas.

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