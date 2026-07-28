Angeliño pierde su sitio en la Roma

El Deportivo se mantiene ojo avizor en el mercado de fichajes. Con un mes todavía por delante para redondear el plantel, y a tres semanas de que el balón empiece a rodar en partido oficial, el lunes 17 de agosto en Riazor contra el Elche, el club todavía tiene piezas pendientes de incorporar. La prioridad está en la línea defensiva, donde busca un central zurdo y, sobre todo, en el lateral izquierdo. Giacomo Quagliata no tiene actualmente un recambio en la primera plantilla. Antonio Hidalgo confía desde el inicio de la pretemporada en el juvenil Xabi Campos, a la espera de que llegue una incorporación que otorgue veteranía y alternativas en el flanco zurdo.

En esa demarcación se desempeñan perfiles como Álex Moreno, Alberto Moreno, Abel Bretones o Ricardo Rodríguez, opciones que han estado en la terna de candidatos a correr la banda de Riazor. También el de Angeliño, cuyo nombre ya ha estado sobre la mesa a pesar de la dificultad que entraña la operación. El jugador no oculta su deseo de volver a casa y según medios italianos, ha perdido protagonismo en los planes de la Roma en las primeras semanas de pretemporada. Cuenta con intereses en el fútbol español, aunque el Deportivo, por el momento, no ha acelerado la operación para incorporar al futbolista de Coristanco.

Angeliño en la Roma

Problemas médicos impidieron a Angeliño tener regularidad y tiempo sobre el verde en la Roma durante gran parte de la temporada pasada. Apenas disputó media hora, repartida, entre un par de partidos, desde septiembre hasta el final del curso. Gian Piero Gasperini, su entrenador en el conjunto romano, decidió evaluar su rendimiento y recuperación durante esta pretemporada. Entrena a sus órdenes desde hace un par de semanas y ha participado en los dos de amistosos que ha disputado el equipo capitalino hasta el momento este verano. Marcó el pasado jueves un duelo de entrenamiento contra el Trastevere que terminó 6-0. El pasado domingo disputó la última media hora del amistoso que el conjunto italiano disputó ante el Cannes francés (3-3).

Angeliño, en el partido de entrenamiento de la Roma ante el Trastevere. / AS Roma

Medios italianos que siguen el día a día del conjunto giallorosso, como ForzaRoma, apuntan que no ha convencido a Gasperini y que el club busca recambios para el lateral izquierdo en el mercado. El conjunto de la capital italiana tiene todavía cuatro partidos más para preparar el nuevo curso. El protagonismo del lateral coristanqués determinará su posición en el plantel y la opción de que pueda salir rumbo, preferentemente, a la liga española.

El Deportivo, por ahora, no ha acelerado una operación que, en cualquier caso, no es sencilla. Tiene contrato hasta 2028, la Roma invirtió una cantidad importante al incorporarlo a sus filas en propiedad y cuenta con un salario elevado. Cuanto más se alargue la situación y más se pueda abaratar la operación, mejor encaje podría tener en la economía del conjunto blanquiazul la incorporación de Angeliño.