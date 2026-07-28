Aubameyang: "Conozco al Deportivo desde que jugaba la Champions, poder ayudarlo en Primera es importante para mí"

Pierre-Emerick Aubameyang aterrizó hace menos de dos semanas en Alvedro para, con 37 años, tomar el liderazgo de la delantera del Deportivo en su regreso a Primera División con un contrato para las próximas dos temporadas. Ya debutó el pasado sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un partido en el que evidenció las virtudes que le han acompañado durante toda su carrera entre los mejores clubes de Europa. Este martes, en su presentación oficial como nuevo jugador blanquiazul, reiteró su compromiso con el proyecto herculino. "Conozco al Dépor desde pequeño, cuando jugaba en Champions. Volver a verlo en Primera y poder ayudar a este equipo es importante para mí", explicó en sus primeras palabras como jugador blanquiazul.

Con una sonrisa en su rostro y un vídeo especial de sus mejores goles en el Marsella, Arsenal, Barcelona o Borussia Dortmund, clubes donde dejó su impronta como uno de los mejores delanteros de los últimos quince años. Así se presentó Pierre-Emerick Aubameyang en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. "Cuando llegó la propuesta del Dépor, lo hablé con mis agentes y mi familia. Teníamos que escuchar lo que nos tenían que decir. Me gustó mucho lo que me hablaron sobre el proyecto", indicó.

Bienvenida al Deportivo

Aubameyang se mostró agradecido por la bienvenida que le brindaron sus compañeros en los primeros días en el vestuario. "Hay mucha calidad, eso me gusta. El primer partido fue bien. Jugamos una buena primera parte o 60 minutos. Tenemos que mejorar, todavía es pretemporada, pero veo cosas buenas", analizó.

Uno de sus consejeros, antes incluso de llegar a A Coruña, fue Charlie Patiño, con quien coincidió brevemente en el Arsenal. "Él me envió un mensaje cuando vio los rumores. Me habló muy bien de la ciudad y del club. Luego, pude ver yo mismo que la ciudad vive por y para el fútbol. Fui a ver el estadio y tengo muchas ganas de jugar en él", desveló.

Agradece, sobre todo, la atención de la Dirección de Fútbol a su rendimiento más inmediato. "Me gustó que mirasen partidos del año pasado. Vieron que siempre trabajo y doy el máximo. El fútbol es mi pasión desde pequeñito. Cuando voy de vacaciones, también me gusta jugar. Es lo que me da fuerza para continuar", expuso el delantero blanquiazul.

Rol de veterano

Acepta el ariete gabonés su rol de veterano en una plantilla que comparte con mucho talento joven. "Me apetece este nuevo rol, pienso que ya lo hice en el Marsella y en Gabón, donde hay mucho joven y yo soy un jugador mayor. Voy a intentar ayudar a todos, a los jóvenes, en lo que pueda. Lo más importante es lo que pasa en el campo, en el entrenamiento día a día", reflexiona Aubameyang.

En su papel de "liderar con el ejemplo", pone su atención en sus compañeros del frente de ataque. "Bil es un chico con mucha fuerza. Me viene bien jugar con un compañero así, me ayuda en algunas cosas que yo no puedo hacer. Zaka también es un delantero que, en su zona, es un killer", opinó sobre sus compañeros en la delantera. Elogió a un Jonathan Asp Jensen al que ve como un jugador "muy bueno y rápido". "Aún no he jugado con Mella y Yeremay, pero tengo ganas de verlos", añadió Aubameyang.

Cuota goleadora

"Voy a hacer goles, voy a dar muchas asistencias también", pronostica un Pierre-Emerick Aubameyang que deja a un lado sus cifras individuales para centrarse en el bien del club y del equipo. "Nunca he tenido los números en mi cabeza, solo quiero disfrutar cuando estoy en el campo", apuntó.

Con 37 años, el futbolista mantiene las virtudes que le hicieron brillar a nivel mundial, pero reconoce haber sumado matices a su estilo. "Con la experiencia, puedo leer un poco más el juego en el campo. Los goles van a venir, no sé el número, pero ojalá sean muchos", insistió.

Aubameyang asume que las miradas están puestas en su rendimiento como uno de los líderes del Deportivo en Primera. "Me gusta la presión. Hay mucha expectación, pero estoy preparado para dar el máximo esta temporada", aseguró, con la intención de contentar a la afición en el campo.

Regreso a la liga española

El delantero gabonés ya tuvo un breve paso de media temporada por el Barcelona que tuvo un significado especial para él a nivel personal, al tener familia en Ávila. "Para mí fue un sueño jugar en España la primera vez, también era un objetivo. A mis abuelos les dije que algún día jugaría aquí. Volver por segunda vez me encanta porque estoy más cerca de mi familia. Pienso en mis abuelos, que se fueron hace un tiempo", reveló Aubameyang.

Ha pasado por las cinco grandes ligas europeas (Premier, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1) y conoce de primera mano las diferencias entre cada una. "En España se nota que hay cultura de jugar al fútbol desde atrás. En Francia es todo un poco más físico, hay que correr mucho. En Alemania hay un juego más abierto y los delanteros pueden disfrutar mucho", precisó. Se mostró enamorado de la forma de entender el fútbol aquí: "por eso España ganó el Mundial".

En su fichaje por el Deportivo se adueñó del dorsal 7. "Lo usé en el pasado en Saint-Étienne. Es un número que me gusta. Muchos buenos jugadores han jugado en el Deportivo con el 7 y quiero ser parte de ellos", confesó.