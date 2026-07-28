El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López

Con la pretemporada ya en marcha y el mercado abierto, el Deportivo va cerrando flecos pendientes antes de que finalice el verano. Una de las fechas más esperadas por la masa social blanquiazul es el lanzamiento del nuevo himno de la entidad, que corre a cargo del artista coruñés Xoel López y que ha generado una gran expectación desde el momento de su anuncio. Ahora, el club desea que el deportivismo forme parte del videoclip de su banda sonora oficial, que define como «una producción audiovisual muy especial en la que la afición será protagonista».

Condiciones para participar

El rodaje se llevará a cabo entre el jueves, 30 de julio, y el domingo, 2 de agosto, en el entorno de la coraza del Orzán y la Marina. La primera jornada será vespertina, entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo se trabajará por la mañana (de 7.00 a 13.00 en ambos casos). La propuesta se ha lanzado a través de un formulario de Google Forms difundido entre entidades con vínculos estrechos con el club, como el Orzán, el Santirso, la AFAC, Futcor, el Hogar de Santa Margarita o la propia Fundación deportivista.

El principal requisito del club es que las personas interesadas en participar puedan estar en el set durante el turno completo de las jornadas seleccionadas (se puede marcar más de un día), aunque, en caso de ser seleccionado, también será obligatorio firmar una autorización de derechos de imagen tanto para mayores como para menores de edad y se recomienda asistir a las localizaciones con la indumentaria habitual de un día de partido (con bufandas, camisetas, banderas y demás elementos relacionados con el Dépor).

Respuesta a una «demanda histórica»

Concebida en el marco de la conmemoración del 120º aniversario del club, el Deportivo explicó en su momento que la iniciativa responde a «una demanda histórica de la afición» y que el proyecto supone «un hito dentro de la identidad sonora de la entidad». «El nuevo himno nace con la vocación de convertirse en un elemento de unión para todo el deportivismo, conectando pasado, presente y futuro a través de una creación que pondrá en valor el sentimiento de pertenencia, el orgullo de ciudad, la resiliencia y el vínculo emocional que existe entre el RC Deportivo y A Coruña», indicó en el comunicado oficial de la presentación de la alianza con Xoel López.

El propio Xoel explicaba el pasado mes de junio en LA OPINIÓN que asumir la responsabilidad de escribirlo era una «presión», pero que él prefería transformarlo en «ilusión»: «Son coma un neno con este tema, sinto que o que está facendo a canción é o pequeno Xoel que ía a Riazor cando tiña 10 anos. Conéctame cunha parte de min importantísima, coa infancia, que marca para sempre. É distinto a cando fago cancións para os discos, porque esta é para todo o deportivismo, que vai moito máis alá da nosa cidade». El cantante también confesó que escribió la mayor parte de la canción la misma noche en la que recibió la propuesta y que, pese a la dificultad de condensar el sentimiento blanquiazul en un par de minutos, se sentía más que preparado para ello: «Era algo que levo gardando anos e pensei mil veces, é coma se os versos levasen tempo agardando o seu momento de saír de min. Foi a hostia e quedei moi contento».