El Fabril disputa ante el Pontevedra su primer amistoso de la pretemporada

El Fabril inicia este miércoles (19.30 horas) en el Novo San Pedro de Vilalonga su ruta de amistosos con un duelo de máxima exigencia. Se enfrenta al Pontevedra, rival de Primera RFEF que el curso pasado se quedó a las puertas del play off de ascenso a Segunda, en un duelo en el que los pupilos de Manuel Pablo comenzarán a comprobar sus capacidades de tú a tú contra un contrincante de la categoría de bronce.

El filial herculino lleva ya dos semanas trabajando en la ciudad deportiva de Abegondo para preparar una temporada que mezcla ilusión y exigencia a partes iguales. Ese listón alto se establece, ya, desde los primeros encuentros para preparar la campaña. Los blanquiazules se miden a un Pontevedra que parte como uno de los pesos pesados del grupo 1 de Primera RFEF. Aunque todavía es un amistoso, el primero para los chavales de Manuel Pablo, sí servirá para comenzar a evaluar un plantel en el que hará falta perfilar los jugadores que se quedan en nómina.

Fueron 35 los jugadores citados el día 13 de julio para iniciar la pretemporada. No estaban incluidos en esa lista los jugadores que entrenaron desde el inicio con Antonio Hidalgo en el primer equipo. Sí arrancaron con el filial Quique Teijo, quien tuvo la oportunidad de debutar con los mayores el pasado sábado en Oviedo, y varios juveniles como Rodrigo Leiva, Pablo García, Guille Pastoriza, Mauro Valeiro y Leandro Altieri. El técnico canario tendrá que hacer una selección basándose en el rendimiento de estos partidos de preparación. Probarán su nivel los jugadores que siguen de la temporada pasada, los que suben del Juvenil, algunos que retornan de cesión como Mardones, Rubén López, Jairo Noriega, Luisao y Martín Ochoa. Será, también, el primer partido para dos recién llegados: Justino Barbosa y Koke San José.

Rivales de pretemporada

El Fabril se mide a un Pontevedra centrado en reformular su plantilla tras una temporada, la pasada, en la que se quedaron a las puertas del play off a pesar de ejercer como recién ascendidos a Primera RFEF. No será el único duelo de entidad para el equipo blanquiazul en los próximos días. Este sábado (19.30 horas) se enfrentará en Pol al Lugo, otro rival directo en su grupo en la categoría de bronce.

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Por el momento, están también confirmados otros dos compromisos. Jugará contra el Real Madrid Castilla en Viveiro el próximo 5 de agosto y el día 8 visitará La Eragudina para medirse al Atlético Astorga.