El Lugo, tercer examen veraniego para un Deportivo que ya mira a la gira europea

Mostró sus primeros zarpazos en el Vero Boquete de SanLázaro ante el Compostela y evidenció tanto líneas maestras como puntos a mejorar en el empate sin goles contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El Deportivo eleva esta semana el ritmo de la pretemporada y se embarca, ya, en una vorágine de amistosos que le obligará a alternar entrenamientos con ensayos generales en los que cargar las piernas y confirmar el nivel del proyecto de Antonio Hidalgo antes de salir al escenario de Primera División. El equipo herculino afronta este miércoles (19.30 horas, TVG) su tercer amistoso veraniego. Se mide en el estadio de A Magdalena, en Vilalba, al Lugo. Una nueva oportunidad para encajar las piezas y continuar con la puesta a punto antes de iniciar la gira europea, este sábado (18.30 horas), en Hamburgo ante el St. Pauli.

Antonio Hidalgo ya comenzó a mostrar en los dos primeros amistosos del verano los trazos generales de un Deportivo que todavía no tiene todas sus piezas. Faltan algunas por llegar, otras tienen que enfilar la rampa de salida y varias continúan en el dique seco, a la espera de recuperarse para volver a ser capitales en los planes del técnico de Canovelles. Este lunes, Miguel Loureiro hizo parte de la sesión con el resto del grupo, al igual que David Mella la semana pasada. Ambos continúan con sus planes específicos. En las mismas se encuentra Yeremay, con la vista puesta en el viaje a Alemania e Italia. También trabajaron al margen Bright Ede, con molestias en un aductor, Altimira, que sufrió una contusión en una rodilla en Oviedo, Jonathan Asp Jensen y fabrilista Noé Carrillo.

El banco de pruebas de Hidalgo

Cien minutos repartidos en dos partidos bastaron para que Mario Soriano y Lorenzo Amatucci hiciesen buenas migas en la sala de máquinas del Deportivo. No faltaron los vítores para un Teun Gijselhart que se estrenó con gol en Santiago y que poco protagonismo pudo tener en la última media hora en la capital asturiana. Bil Nsongo, Zakaria Eddahchouri y sobre todo Pierre-Emerick Aubameyangvuelven a buscar su sitio en la punta de lanza. El gabonés, presentado este martes como nuevo jugador del Deportivo, ya dejó muestras de sus virtudes en los 60 minutos que disputó en Oviedo. Su zancada y su velocidad fueron la carta de presentación ideal para un ariete que, a sus 37 años, hizo también una buena dupla con Bil en el frente de ataque. Solo le faltó el gol, algo que apunta a liquidar en su segundo encuentro de blanquiazul.

Aubameyang, contra el Oviedo. / RCD

La rotación en la portería, tras darle a Parreño los 90 minutos en el Tartiere, es otro aliciente. Por delante del guardameta, sea el Germán, Ferllo o Leo Román, estará una línea defensiva que todavía espera por refuerzos y que continúa nutriéndose de canteranos como Xabi Campos, Samu o Quique Teijo, que fue el último en debutar. Otros como Kevin o Adrián Guerrero pugnan también por convencer a Hidalgo en posiciones más adelantadas y aprovecharán cada minuto del que dispongan en la pretemporada.

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En frente, el Deportivo tendrá a un Lugo que tiene un viejo conocido en el banquillo. Borja Fernández dirige al conjunto albivermello tras obrar el curso pasado el ascenso de la UD Ourense a Primera RFEF. Los lucenses vienen de empatar ante el filial del Celta en su primer compromiso amistoso del verano. Bajo los palos también estará el exfabrilista Marc Martínez. Serán rivales del Fabril en liga. De hecho, se medirá al filial blanquiazul el próximo sábado, 1 de agosto (19.00 horas) en Pol.