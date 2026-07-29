1-0 | Una cabalgada de Aubameyang define un amistoso encasquillado del Deportivo ante el Lugo

Un fogonazo que el Dépor anhela que se repita de manera sistemática en la temporada de su regreso a Primera División. Así, con una carrera y una definición espléndidas de Aubameyang, solventó e hizo la diferencia el equipo coruñés ante un pegajoso Lugo (1-0) en el tradicional amistoso de pretemporada de Vilalba, que supone para el Dépor volver a casa, a las más cálida de sus esencias. Las piernas cargadas, la falta de espacios y el césped duro y lento marcaron gran parte de un amistoso encasquillado que el grupo de Antonio Hidalgo debió solventar con mayor suficiencia en el juego y en el marcador.

El verde lucía aparentemente impoluto, pero en cuanto empezaba a rodar la pelota, todo se atascaba. El propio esférico y las ideas de un Dépor que mostró de inicio su once más underground de la pretemporada, con un buen puñado de futbolistas del Fabril y descartados. El único al que se le podría colocar la vitola de titular era a Aubameyang, justo que el que más guerra le dio a un respondón Lugo.

Y eso que, al principio, el que alzó la voz fue Zaka. Casi marca en el minuto 3. En el siguiente saque de esquina fue el gabonés el que estuvo a nada de estrenar el casillero. Fueron dos ráfagas sin continuidad de un Dépor al que presionaban bien y que apenas tejía fútbol. Tuvo varias la dupla atacante durante ese primer periodo antes de que Aubameyang hiciese el 1-0 en el descuento. Hasta el Lugo disfrutó de un par de disparos desde la frontal antes de una cabalgada marca de la casa de la nueva estrella del Dépor.

El duelo, tras el descanso, se mostró más liberado, había desaparecido cierta parte de esa incomodidad, de esa mano de hierro que lo encorsetaba. Al entramado del Lugo se le saltó algún punto y por esa libertad se coló un Deportivo que lució muchamás calidad, pero al que le faltó rematar la faena para ampliar un marcador que debió ser más abultado. Zaka, siempre fiel a su esencia como ariete, fue de los más activos y tuvo un par de acciones claras antes de la hora de juego. Ya para entonces tenía como compañero de baile en ataque a un Bil que gozó de un cabezazo a placer servido por Kevin que picó en exceso.

En el carrusel de cambios volvieron a aparecer esos dos faros que son Mario Soriano y Lorenzo Amatucci y el Dépor cogió aire y fútbol, pero la portería contraria se le siguió resistiendo. Se guarda los goles para la gira europea.

FICHA TÉCNICA (DEPORTIVO-LUGO, 1-0)

DEPORTIVO: Ferllo; Samu, Comas, Barcia, XabiCampos;Adrián Guerrero, Diego Villares, Gijselhart, Luismi Cruz; Eddahchouri y Aubameyang. También jugaron Leo Román, Ximo Navarro, Charlie Patiño, Nsongo Bil, Quagliata, Riki, Amatucci, Mario Soriano, Noubi, KevinSánchez yQuique Teijo.

LUGO: Embadje; Iago Rodríguez, Garriz, Pascual, Pepe Haro;Parrilla, Ulloa;Rufo, Álex Gallar, Chiqui; y Reinero. También jugaron Marc Martinez, Santi Samanes, Pol Moreno, Kevin Presa, Gabri Costa, Arturo Palma, Teofilovic, Buide, Mateo Muñoz y Simón Luca.

GOLES: 1-0, m.46: Aubameyang.

ÁRBITRO: Gil Soriano, Colegio Coruñés. Amonestó a Chiqui, Aubameyang y Samu.

Noticias relacionadas

INCIDENCIAS: A Magdalena. Lleno. 1.500 espectadores en las gradas.