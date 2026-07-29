El Deportivo empuja por Angeliño, el fichaje más emocional

Los últimos movimientos en la pretemporada de la Roma han surtido efecto y el fichaje de José Ángel Esmorís Tasende, Angeliño, por el Deportivo ha vuelto a cobrar vida. Su llegada a A Coruña avanza desde hace semanas a cámara lenta, ante las dificultades por su encaje económico, pero su débil posición en la planificación del equipo romano ha hecho que sea más palpable su vuelta a casa. El club coruñés mantiene esa vía abierta para terminar de fraguar una operación con un alto componente emocional, sin terminar de olvidarse de otras posibilidades que ha barajado en este periodo de pases, como Álex Moreno, Abel Bretones, Alberto Moreno o Ricardo Rodríguez. Es una carrera de fondo en la que se vislumbra la meta, pero aún hay que llegar.

Dos insiders italianos han ido más allá, ya que encaminan a Ángel Tasende a Riazor. Tanto Fabrizio Romano como Mateo Moretto dan por avanzada la operación por la que el lateral zurdo llegaría a A Coruña cedido con opción de compra. En el Deportivo son más prudentes. Su vinculación con los giallorossi finaliza el 30 de junio de 2028.

El futbolista de Coristanco, de 29 años, dejó el Deportivo en edad cadete para terminar su formación en el Manchester City, con el que llegó a jugar en el primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola. Ha militado también en gigantes europeos y americanos como New York City, PSV, Galatasaray o Red Bull Leipzig.

A pesar de que su nivel le ha deparado una carrera de altos vuelos, él nunca se olvidó de sus raíces. De hecho, ya estuvo a punto de regresar al equipo coruñés en el verano de 2019, pero aquella fatídica eliminatoria de ascenso ante el Mallorca acabó frustrando su desembarco en Riazor para un proyecto en Primera. Hasta hace unos pocos meses la entidad blanquiazul estuvo fuera del fútbol élite, con lo que los tempos de ambas partes nunca terminaban de acompasarse. El fuerte desembolso que hizo la Roma hace dos años por él para repatriarlo de Turquía y sus emolumentos parecía que iban a posponer de nuevo el reencuentro, pero tanto el jugador como el club, con el beneplácito de la Roma, siguen peleando para que el sueño se haga realidad.

Su contratación, además, serviría para cuadrar esa cuota cantera que estaría a salvo, incluso si se confirma la salida, vía cesión, de Dani Barcia, a quien lleva el Cádiz todo el verano persiguiéndole. Hay más interesados.

Su situación en Italia

Problemas médicos impidieron a Angeliño tener regularidad y tiempo sobre el verde en la Roma durante gran parte de la temporada pasada. Apenas disputó media hora, repartida, entre un par de partidos, desde septiembre hasta el final del curso. Gasperini, su entrenador en el conjunto romano, decidió evaluar su rendimiento y recuperación durante esta pretemporada. Entrena a sus órdenes y ha participado en los dos de amistosos que ha disputado el equipo capitalino hasta el momento este verano. Marcó el pasado jueves un duelo de entrenamiento contra el Trastevere que terminó 6-0. El pasado domingo disputó la última media hora del amistoso que el conjunto italiano disputó ante el Cannes (3-3).

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Medios italianos que siguen el día a día del conjunto giallorosso, como ForzaRoma, apuntaron hace un par de días que no ha convencido en estas semanas a Gasperini y que el club busca recambios en el mercado. El conjunto de la capital italiana tiene todavía cuatro partidos más para preparar el nuevo curso. No está claro ya qué protagonismo va a tener en esos duelos.