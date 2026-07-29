Hellas Verona, posible destino para el exdeportivista Mulattieri, que no cuenta en el Sassuolo

Casi ninguno de los futbolistas que estuvieron cedidos o que acabaron contrato el pasado 30 de junio con el Deportivo lo iba a tener sencillo para asentarse en sus clubes de origen y poco a poco van encontrando nuevos destinos. El primero fue Sergio Escudero, que firmó por el Zaragoza; el siguiente, José Gragera, que se fue a préstamo al Burgos y ahora es Samuele Mulattieri, el que está cerca de hacer una nueva mudanza. Según apunta el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el exfutbolista del Deportivo entrará en el trueque preparan su actual equipo, el Sassuolo, y el Hellas Verona, de donde saldrá Kieron Bowie camino de la Serie A. Si se completa una operación, en la que el ariete está tasado en 4,5 millones, seguirá esa maldición por la que le es imposible jugar en la máxima categoría y siempre acaba en la Serie B, con una buena ristra de ascensos a la élite.

De ese quinteto de jugadores que el Deportivo no quiso renovar o no buscó ejecutar las opciones de compra, Cristian Herrera se encuentra aún sin equipo tras finalizar su contrato en A Coruña y Stoichkov regresó a Granada, sin sitio seguro en el equipo, porque el conjunto andaluz pretende deshacerse de una de las fichas más gravosas de un plantel que se ha perpetuado en la categoría de plata y que ahora debe adaptarse a una nueva realidad.

Su rol en A Coruña

Mulattieri fue la gran apuesta para el ataque del Deportivo en el pasado ejercicio junto al propio Stoichkov y al italiano le acabó pesando su incapacidad para definir y para marcar goles, justo para lo que había traído a Riazor. Hidalgo apostó como titular en los primeros partidos, pero no fue capaz de asentarse entre los elegidos. Acabó siendo una opción de banquillo, pero marcó, eso sí, tantos decisivos, como ante el Almería a domicilio o frente a Zaragoza y Málaga en Riazor. También hiz un gol en su estreno en Leganés.

Noticias relacionadas

La papeleta en ataque para el Deportivo del ascenso la solventó finalmente un Bil Nsongo, que partió desde el filial y que hizo seis dianas con los mayores, dos muy recordadas el día del ascenso en Valladolid.