Quique Fernández y Rubén Vilela, los últimos fabrilistas en encontrar un nuevo equipo tras dejar el Deportivo

Poco a poco los futbolistas que fueron abandonando el Deportivo el pasado 30 de junio en el Deportivo, el Dépor Abanca y el Fabril van encontrando acomodo. Los dos últimos futbolistas que se han sumado a nuevos proyectos de Segunda RFEF son los exfabriistas Quique Fernández y Rubén Vilela. El pivote jugará la próxima temporada en un Marbella con altas aspiraciones y el central lo hará en un Compostela que acaba de ascender y que buscará la permanencia. El primero tuvo mucho protagonismo en el filial en las dos últimas temporadas y acaba de finalizar su etapa sub 23 y el segundo aún está en ese rango federativo, aunque el pasado ejercicio no fue de los predilectos de Manuel Pablo para conformar las alineaciones.

La vida después del Deportivo

La vida ha seguido adelante más allá del 30 de junio, pero sin algunos de los protagonistas del Deportivo, el Deportivo Abanca y el Fabril que conquistaron ascensos y permanencias hace tan solo unas semanas. La mayoría no siguen porque el club coruñés ha buscado otro camino, otros han pretendido una mayor ambición e incluso hay algunos que se han encontrado el camino vedado por límite de edad al abandonar la condición de sub 23. Fueron 30 los entrenadores, los futbolistas y las futbolistas que despidió el club coruñés al final del pasado ejercicio y a día de hoy la mayoría tienen destino, aunque algunos es probable que cambien de equipo antes del cierre del mercado. Eso sí, hay cuatro jugadores y un entrenador que se encuentran, de momento, en el paro, a la espera de darle un nuevo rumbo a su carrera: Cristian Herrera, Vera Martínez, Hildah Magaia, Fran Alonso y Brais Suárez.

El primer equipo masculino le dijo adiós hace un mes a cinco jugadores que tuvieron cierto peso en el ascenso a Primera División. Se trata de el propio Cristian Herrera, Stoichkov, Sergio Escudero, Mulattieri y José Gragera. El canario se encuentra sin equipo, algo que ya no ocurre con el lateral pucelano, que firmó por el Zaragoza en Primera RFEF. Los otros tres regresaron a Granada, Sassuolo y Espanyol, respectivamente, aunque el pivote se ha marchado cedido con opción de compra al Burgos. A estas operaciones hay que sumar la desvinculación de Álex Petxarroman, que firmó por el Ceuta, y la cesión de Diego Gómez al Huesca, aunque se produjeron ya en la temporada en curso.

Más movimientos hubo en un Dépor Abanca que revolucionó el proyecto despidiéndose de trece futbolistas y del entrenador que comandó al equipo en el último año y medio: Ainhoa Marín, Raquel, Henar, Paula Gutiérrez, Samara, Yohana, Barbara Latorre, Lía, Lucía Martínez, Marina Artero, Carlota Sánchez, Hildah Magaia, Vera Martínez y Fran Alonso. Los tres últimos se encuentran a la espera un nuevo puesto de trabajo, mientras la extremo firmó la Real Sociedad al acogerse a una cláusula de su contrato para desvincularse. Al Espanyol se fueron Raquel y Paula. Lía fichó por el Levante, de Primera RFEF. Quienes sí se han quedado en la máxima categoría son Samara, Yohana, Henar y Lucía Martínez, que se han comprometido con Eibar, Granada, Tenerife y Badalona Women, respectivamente. Marina Artero regresó al Athletic tras cesión y la aventura más exótica es la de Bárbara Latorre, quien probará en el Torreense luso. Carlota Sánchez sumará en la reconstrucción de un Betis Féminas, que bajó a Segunda RFEF femenina. Ines Pereira regresó al Everton pero el Depor aún aspira a contratarla.

Noticias relacionadas

En el Fabril se produjeron diez bajas, aunque un par fueron de futbolistas que ya se encontraban a préstamo en otros equipos. Tras las novedades en torno a Rubén Vilela (Compostela) y Quique Fernández (Marbella), Brais Suárez es el único que no definió aún su futuro, mientras Aarón Sánchez y Hugo Villaverde firmaron por el Bergantiños, Jaime Garrido se sumó al proyecto del Alcalá; Fabi Urzain, al Zamora; y David Carreira, al Estradense. La mayoría son equipos de Segunda RFEF, solo el extremo dio el salto a Primera RFEF y el pivote se quedó en la Tercera RFEF gallega. El único que cruzó la frontera fue Mane, quien unió su destino a un histórico como la Académica de Coimbra, que acaba de regresar a la Liga 2 portuguesa.