El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo

El Deportivo nunca ha cerrado la puerta a seguir reforzándose en la zona ofensiva y por eso rastrea el mercado, pero siempre dentro de unos parámetros beneficiosos, tanto deportiva como económicamente, y en esta encrucijada se encuentran el club coruñés y Zakaria Eddahchouri. El Sporting de Gijón es la última entidad que se ha interesado por el ariete holandés, con un gran cartel en Segunda, según apuntaron diversos medios asturianos y pudo confirmar este diario. Pero la operación está, de momento, lejos de ser viable o de convertirse en un escenario realista. La propuesta de los gijoneses está lejos de los parámetros que se barajan en Abegondo para dejar marchar a su tercer ariete y, posteriormente, entrar en el mercado para buscar acompañante de Aubameyang y Bil Nsongo. En el Dépor ven posibilidades de crecimiento en un intercambio en esa variante ofensiva, pero también es cierto que al holandés se le valora su capacidad para activarse entrando desde el banquillo y por su oportunismo en el área entrando situaciones límites. En el pasado ejercicio logró 12 goles, casi todos partiendo como suplente. No saldrá sí o sí. Tampoco nadie se cierra en banda, pero ambas partes deben recortar sus diferencias para que pueda llevarse adelante. El Sporting, por su parte, ya baraja alternativas.

El club gijonés busca alternativas en el mercado para luchar por el ascenso después de una baja sensible como ha sido la de Jonathan Dubasin, quien ya es nuevo jugador de Osasuna. El jugador de banda tenía una alta cláusula de rescisión, pero se ha marchado por una cantidad inferior. Eso sí, el conjunto de El Molinón cuenta ahora con un remanente de dinero que pretende invertir. Ya han llegado futbolistas como Andrés Ferrari o Konrad de la Fuente, pero rastrea el zoco de fichajes buscando diferentes perfiles, entre ellos el del futbolista del Dépor, que llegó hace año y medio a Riazor de la segunda división holandesa, del Telstar, por una cantidad en torno a los 300.000 euros.

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Más necesidades

El Deportivo nunca ha ocultado que peina el mercado con la aspiración de tener alternativas en la banda derecha y en el ataque, pero sus prioridades hasta el 1 de septiembre están claras y se centran en el lateral izquierdo y en el central zurdo en una zaga para la que ya llegó Bright Ede. Además del polaco, el resto de fichajes son Teun Gijselhart, Leo Román, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Pierre Aubameyang.