El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo
El club coruñés solo le dejará salir por una propuesta que le reporte un importante beneficio económico que le permita ir a por otro delantero
El Deportivo nunca ha cerrado la puerta a seguir reforzándose en la zona ofensiva y por eso rastrea el mercado, pero siempre dentro de unos parámetros beneficiosos, tanto deportiva como económicamente, y en esta encrucijada se encuentran el club coruñés y Zakaria Eddahchouri. El Sporting de Gijón es la última entidad que se ha interesado por el ariete holandés, con un gran cartel en Segunda, según apuntaron diversos medios asturianos y pudo confirmar este diario. Pero la operación está, de momento, lejos de ser viable o de convertirse en un escenario realista. La propuesta de los gijoneses está lejos de los parámetros que se barajan en Abegondo para dejar marchar a su tercer ariete y, posteriormente, entrar en el mercado para buscar acompañante de Aubameyang y Bil Nsongo. En el Dépor ven posibilidades de crecimiento en un intercambio en esa variante ofensiva, pero también es cierto que al holandés se le valora su capacidad para activarse entrando desde el banquillo y por su oportunismo en el área entrando situaciones límites. En el pasado ejercicio logró 12 goles, casi todos partiendo como suplente. No saldrá sí o sí. Tampoco nadie se cierra en banda, pero ambas partes deben recortar sus diferencias para que pueda llevarse adelante. El Sporting, por su parte, ya baraja alternativas.
El club gijonés busca alternativas en el mercado para luchar por el ascenso después de una baja sensible como ha sido la de Jonathan Dubasin, quien ya es nuevo jugador de Osasuna. El jugador de banda tenía una alta cláusula de rescisión, pero se ha marchado por una cantidad inferior. Eso sí, el conjunto de El Molinón cuenta ahora con un remanente de dinero que pretende invertir. Ya han llegado futbolistas como Andrés Ferrari o Konrad de la Fuente, pero rastrea el zoco de fichajes buscando diferentes perfiles, entre ellos el del futbolista del Dépor, que llegó hace año y medio a Riazor de la segunda división holandesa, del Telstar, por una cantidad en torno a los 300.000 euros.
Más necesidades
El Deportivo nunca ha ocultado que peina el mercado con la aspiración de tener alternativas en la banda derecha y en el ataque, pero sus prioridades hasta el 1 de septiembre están claras y se centran en el lateral izquierdo y en el central zurdo en una zaga para la que ya llegó Bright Ede. Además del polaco, el resto de fichajes son Teun Gijselhart, Leo Román, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Pierre Aubameyang.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Inés Rey pide 'mayor sensibilidad' a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
- Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
- Angeliño pierde su sitio en la Roma
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López