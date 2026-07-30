El Deportivo prepara el acuerdo para que el potro de Silván cabalgue por Riazor: a punto por Angeliño

Angeliño afronta sin prisa, pero sin pausa el camino que le trae de vuelta a Riazor. Una vez que se ha aclarado que no cuenta para Gasperini en una pretemporada en Roma que no ha salido como todas las partes imaginaban, el Deportivo ha recibido luz verde en una operación que debe transitar hacia el punto final de un acuerdo entre las partes que se lleva cocinando a fuego lento desde el pasado mes de junio. Al principio era una quimera por el encaje económico y poco a poco se ha ido convirtiendo en una realidad. Queda por ultimar un entendimiento definitivo casi listo con el jugador, que ha mostrado total predisposición para regresar a casa, y con la propia entidad italiana, que asumirá parte de la ficha y que ya es consciente de que no recuperará de manera inmediata el dinero invertido por el lateral tras ficharlo del Galatasaray, pero que defenderá al máximo sus intereses. El Deportivo ya ha realizado un fuerte desembolso este verano en las anteriores seis contrataciones con el pago de, al menos, unos 20 millones de euros en cómodas amortizaciones, pero que ya empieza a ver lleno el vaso de su límite salarial.

La fórmula que encaja a todas las partes, una vez que se había quedado sin sitio en su equipo, es la cesión con opción de compra por la que se avanza. Más allá de la cantidad, que puede estar entre los dos y los tres millones de euros, según informan medios italianos, uno de los puntos a negociar son las condiciones para ejecutar ese pago: si será obligatorio u opcional o si necesitará que el futbolista haya jugado con regularidad y que el Dépor permanezca en Primera para ser aplicado. Son situaciones que se produjeron esta pasada temporada y el club coruñés quiso estar resguardado con dos futbolistas que no alcanzaron el protagonismo deseado, como fueron los casos de Samuele Mulattieri y José Gragera. Es una operación de calado y con un peaje financiero, más allá del valor emocional que supone la vuelta a casa de uno de los mayores talentos que ha pasado por Abegondo en toda su historia.

Sus inicios, su salida y su trayectoria

Angeliño, quien dio sus primeros pasos entre el fútbol 7 y el fútbol sala, llegó a las divisiones inferiores del Deportivo en 2007, cuando contaba con diez años. Ya había llamado la atención en Carballo, donde nunca le llegaba la banda y se hartaba de meterse goles, aunque partiese desde atrás. Ya por entonces le empezaban a llamar El Potro, un apodo que recuperó Lendoiro cuando se hizo famoso en el fútbol español tras sacar a relucir su potencia y sus cabalgadas en un torneo de Brunete. Era 2009 y aún le quedaría tres años más en Abegondo, pero luego ya fue imposible retener al lateral de Silván, lugar de Coristanco. Le estuvieron meses persiguiendo el Real Madrid, el FC Barcelona y el Manchester City y decidió irse a Inglaterra, cuando el Dépor europeo había bajado a Segunda, empezaba a flaquear el proyecto y comenzaba una época inestabilidad.

Angeliño, en un partido / Efe

New York, Girona, Mallorca, Breda, Eindhoven, Leipzig, Sinsheim, Estambul, Roma... El camino ha salido largo, también exitoso porque llegó a jugar una semifinal de Champions con el Red Bull en 2020. Le ha tenido fuera de casa casi tres lustros, aunque él nunca ha ocultado su deseo de regresar a casa, de cabalgar por esa pradera de Riazor que parecía reservada para él cuando era infantil y cadete, incluso cuando estuvo a punto de regresar en 2019.

La AS Roma, su actual club, tiene preparada una gira por Gales y un amistoso el 1 de agosto ante el Cardiff City. El exdeportivista no debería jugar ya ese amistoso de pretemporada, después de haber sido parte activa del trabajo veraniego, si las negociaciones transcurren por los cauces deseados por todas las partes. El equipo giallorosso ya ha asumido la situación: le dejará salir y buscará a un futbolista para cada costado con unas bandas que ahora mismo tiene despobladas.

La alternativa

El Deportivo mantiene como primera opción clara a Angeliño y la alternativa, que no pretende desestimar hasta que no cierre al coruñés, es Álex Moreno, el lateral del Girona, recién descendido a Segunda. El futbolista, también veterano, llegó a Montilivi a un proyecto poderoso desde el Aston Villa, con lo que los parámetros de la operación tampoco eran sencillos para el Deportivo, tanto en lo referente al sueldo del jugador como en una compensación al club catalán. El Dépor apuesta fuerte para acompañar a Quagliata en el costado de la defensa blanquiazul.

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