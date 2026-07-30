El Deportivo ultima la salida de Bouldini: carta de libertad tras rechazar ofertas

El Deportivo apura las gestiones para rescindir el contrato de Mohamed Bouldini, al que no le han convencido los destinos de fuera del fútbol español que el club coruñés le ha puesto encima de la mesa. El marroquí llegó al Deportivo en el verano de 2024 traspasado del Levante con un contrato de cuatro año y ni respondió en su primer año en Riazor ni en su temporada de préstamo en Granada. El futbolista, ya con la carta de libertad en la mano y sin un minuto de juego, tendrá la potestad de decidir su propio futuro.

No será el único futbolista que se marche en las próximas horas, ya que el Deportivo pretende alcanzar una velocidad de crucero en la operación salida. José Ángel, quien ya no fue convocado para el amistoso de Vilalba ante el Lugo, es otro de los jugadores con pie futuro del Deportivo. Su vinculación se extiende también hasta 2028 después del ascenso y tiene propuestas encima de la mesa del Cádiz y el Ceuta, con preferencia para el primer de los dos conjuntos.

Hay más jugadores que se marchará en las próximas semanas, entre ellos estarán Eric Puerto, Charlie Patiño, Arnau Comas y Dani Barcia. La mayoría lo harán vía cesión, ya que son apuestas jóvenes sobre las que el Deportivo no quiere perder el control. El central de O Temple tiene varias propuestas también encima de la mesa con el Cádiz de Imanol Idiakez en lo alto de la lista. Su salida temporal al club andaluz supondría el reencuentro con el entrenador que le dio la confianza en A Coruña en el salto al primer equipo.

La situación de Eddahchouri

El Deportivo nunca ha cerrado la puerta a seguir reforzándose en la zona ofensiva y por eso rastrea el mercado, pero siempre dentro de unos parámetros beneficiosos, tanto deportiva como económicamente, y en esta encrucijada se encuentran el club coruñés y Zakaria Eddahchouri. El Sporting de Gijón es la última entidad que se ha interesado por el ariete holandés, con un gran cartel en Segunda, según apuntaron diversos medios asturianos y pudo confirmar este diario. Pero la operación está, de momento, lejos de ser viable o de convertirse en un escenario realista. La propuesta de los gijoneses está lejos de los parámetros que se barajan en Abegondo para dejar marchar a su tercer ariete y, posteriormente, entrar en el mercado para buscar acompañante de Aubameyang y Bil Nsongo. En el Dépor ven posibilidades de crecimiento en un intercambio en esa variante ofensiva, pero también es cierto que al holandés se le valora su capacidad para activarse entrando desde el banquillo y por su oportunismo en el área entrando situaciones límites. En el pasado ejercicio logró 12 goles, casi todos partiendo como suplente. No saldrá sí o sí. Tampoco nadie se cierra en banda, pero ambas partes deben recortar sus diferencias para que pueda llevarse adelante. El Sporting, por su parte, ya baraja alternativas.

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El club gijonés busca alternativas en el mercado para luchar por el ascenso después de una baja sensible como ha sido la de Jonathan Dubasin, quien ya es nuevo jugador de Osasuna. El jugador de banda tenía una alta cláusula de rescisión, pero se ha marchado por una cantidad inferior. Eso sí, el conjunto de El Molinón cuenta ahora con un remanente de dinero que pretende invertir. Ya han llegado futbolistas como Andrés Ferrari o Konrad de la Fuente, pero rastrea el zoco de fichajes buscando diferentes perfiles, entre ellos el del futbolista del Dépor, que llegó hace año y medio a Riazor de la segunda división holandesa, del Telstar, por una cantidad en torno a los 300.000 euros.