Marián Mouriño, presidenta del Celta: "¿Deportivo? Aún les faltan 14 años en Primera para estar luchando por los mismos objetivos, les llevamos ventaja"

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, hice balance del mercado de fichajes y de la economía celeste y, ante preguntas de los periodistas, dio su impresión de cómo siente la relación con Abanca, empresa dueña del Deportivo y patrocinadora del Celta, ahora que el club coruñés ha regresado a la máxima categoría y se enfrentarán en breve cara a cara. "¿Deportivo? No creo que luchemos por los mismos objetivos. Aún les faltan 14 años en Primera para estar luchando por los mismos objetivos. Eso sí, pelearemos y será duro en Primera. Si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también y les llevamos 15 años de ventaja", concluyó antes de elogiar la actitud de la entidad bancaria con su club durante el último decenio: "Pongo en valor que Abanca ha estado ocho años y que firmó diez años con el club en momentos que tampoco era fácil encontrar patrocinadores y estar de nuestra mano. Tengo muchísimos amigos que trabajan en Abanca en Vigo y en el sur de Galicia. Es una situación que si la valoramos viéndola hacia el norte, puede ser más incómoda. Aquí Abanca representa una parte importante de muchos clientes, de muchas familias que viven de Abanca".

El contrato de patrocinios finaliza en 2028 y ni se han puesto a hablar, pero la voluntad de Abanca es clara. "No nos hemos sentado todavía porque quedan dos años, pero nos ha trasladado que para ellos el sur de Galicia y Vigo son importantes. Hay muchos trabajadores y clientes de Abanca y que para ellos sigue siendo importante estar y patrocinar al Celta. Es la información que tenemos de ellos y nos damos dos años a ver qué pasa", apunta.

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Estrella Galicia y la camiseta

Otro de los grandes patrocinadores del Celta es otra empresa con sede en A Coruña, Estrella Galicia, y la máxima mandataria celeste quiso aclarar los criterios que utiliza su socio comercial para que haya una mayor o menor intregración del logo en las camisetas de los conjuntos que apoya económicamente: "El argumento de Estrella Galicia, que defiende su logo, con sus colores y que paga por ello, es que hace excepciones, como ha hecho con nosotros en la camiseta del Centenario o de la Reconquista, y lo ha hecho con el Dépor porque celebran algo, el 120 aniversario. La explicación es esa. Para ediciones especiales o aniversarios hay excepciones, pero hay que entender que su logo y marca se patrocinen como ellos deciden".