El vídeo de un joven Angeliño en la TVG que cobra vigencia: "Eu voto polo Dépor"

Es un secreto a voces desde hace años que Angeliño lleva mucho tiempo queriendo regresar al Deportivo desde que se marchó siendo un futbolista en edad cadete a la cantera del Manchester City y ahora existen serías opciones de que su deseo se acabe cumpliendo si el Deportivo, la Roma y él mismo se ponen de acuerdo. Es el fichaje más emocional de este verano tras el regreso de Miguel Loureiro hace doce meses y el último desembarco de un Lucas Pérez que llegó en Primera RFEF para devolver al equipo en Segunda. Con los sentimientos a flor de piel, la hemeroteca, en este caso audiovisual, es caprichosa y sirve para recordar que el corazón blanquiazul de Angeliño siempre estuvo ahí. En las últimas horas se ha viralizado por redes un vídeo suyo, de cuando era muy joven, en el que acude a un programa de la TVG y no pudo ocultar su amor por el que, casi con toda seguridad, será su nuevo equipo. Álex Moreno es la otra alternativa del Deportivo.

En esta pieza audiovisual que debe tener casi dos décadas, a Ángel Tasende se le ve ntrando a un plató de la televisión autonómica vestido, de arriba a abajo, con la equipación de las Escuelas Luis Calvo, dependientes del Bergantiños. El joven zurdo charla un rato con Paco Lodeiro, histórico presentador coruñés de la TVG, mientras resalta la labor que se hace en la formación de Carballo con exdeportivistas como "Elduayen o Radchenko", portero y delantero blanquiazules en los años 90. A Angeliño le preguntan en qué equipo le gustaría jugar de mayor y no duda en decir que "en el Deportivo". Segundos después, Lodeiro pretende saber a qué conjunto ve como favorito para ganar la Liga y el lateral de Coristanco redobla su apuesta. "Eu voto polo Deportivo", insiste quien aún no se había incorporado a las categorías, a la estructura de Abegondo.

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Estuvo cerca en 2019

Angeliño se vestiría de blanquiazul y pocos años después puso rumbo a Manchester. No está lejana la posibilidad de que se concrete su regreso, ahora en 2026, aunque no es ni mucho menos el primer intento, ya que en 2019 estaba todo perfilado para su vuelta a Riazor si el equipo subía a Primera, pero aquella fatídica eliminatoria ante el Mallorca se cruzó en el camino de todas las partes y terminó por volver al City, tras jugar en el PSV, con poco protagonismo aquella temporada.