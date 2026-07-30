Voa, el himno del Deportivo de Xoel López: "Llevaba muchos años haciéndolo en mi interior"

"Llevaba muchos años haciendo el himno del Dépor en mi interior. Es de deportivistsa para deportivistas. Está hecho con mucho sentimiento. A ver si la gente en Riazor quiere participar". Xoel López tardó unas horas en componer la letra y dos días en tener una maqueta perfilada de Voa, esa composición que le encargó el club y que se estrenará en las horas previas al Teresa Herrera, entre los días "11 y 12 de agosto". Está grabado entre A Coruña, Oleiros o Madrid. Es una composición en la que han participado la Sinfónica de Galicia, Xacarandaina, Cantábile, Susana Seivane o los Kilomberos de Monte Alto.

"Estaba volviendo de una entrevista en Madrid y a las siete u ocho de la tarde llegó la llamada", apunta de cómo se produjo la propuesta. "Era una posibilidad que podía ser algo real. Me agobié y me ilusioné tanto que esa noche hice el 90% de la letra y al día siguiente la música. En dos días tenía una maqueta del himno de mi equipo querido", relata un artista que ha buscado un himno poliédrico que refleje muchas vertientes del deportivismo. López quería que estuviese reflejada "toda la música de la tierra", pero también mucho más: "Tiene que ver con lo que fui hasta 20 años, que me marché de A Coruña, con esos partidos de Riazor viendo al Dépor y al Fabril, con mi vecino Luis... También de lo que significa el Dépor para el mundo. En el himno hay identidad local, pero también para los gallegos que están fuera. Quería hablar de los niños y de las niñas y de los que no están".

La elección del título Voa es personal, pero también conecta con una histórica pancarta de la curva de Marathón de los años 80 y 90 que fue versionando en Marathón Inferior la pasada temporada. "Verla unas semanas después, cuando ya había hecho la elección, fue como un match", asegura un Xoel López, vaciado, que dice estar "cansado" tras afrontar todo el proceso creativo.

Rodaje del videoclip

El rodaje del videoclip se llevará a cabo entre el jueves, 30 de julio, y el domingo, 2 de agosto, en el entorno de la coraza del Orzán y la Marina. La primera jornada será vespertina, entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo se trabajará por la mañana (de 7.00 a 13.00 en ambos casos). La propuesta se ha lanzado a través de un formulario de Google Forms difundido entre entidades con vínculos estrechos con el club, como el Orzán, el Santirso, la AFAC, Futcor, el Hogar de Santa Margarita o la propia Fundación deportivista.

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El principal requisito del club es que las personas interesadas en participar puedan estar en el set durante el turno completo de las jornadas seleccionadas (se puede marcar más de un día), aunque, en caso de ser seleccionado, también será obligatorio firmar una autorización de derechos de imagen tanto para mayores como para menores de edad y se recomienda asistir a las localizaciones con la indumentaria habitual de un día de partido (con bufandas, camisetas, banderas y demás elementos relacionados con el Dépor).