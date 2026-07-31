Angeliño, de los 25 millones del Al Hilal al Deportivo: el regreso inesperado

Cuando Simone Inzaghi pisaba hace un año el acelerador para que Angeliño reforzarse el lateral izquierdo del Al Hilal, el Deportivo estaba lamiéndose las heridas de un final de temporada autodestructivo y estaba sentando las bases del proyecto que acabaría subiendo a Primera. Hace doce meses estaban en las antípodas y hoy van camino de unir sus caminos el club coruñes y el zurdo de Coristanco. Un salto deportivo y una serie de desgracias médicas que han hecho que sus prioridades se hayan alineado de nuevo casi tres lustros después de su salida de Abegondo.

El aún exdeportivista terminó hace un año a un gran nivel en una Roma que le había reclutado tras pasar por el Galatasaray. Le había costado cinco millones de euros y el club árabe tenía prisa y ponía sobre la mesa entre 20 y 25 millones para llevárselo con celeridad al Mundial de Clubes. Hubo negociaciones abiertas y a contrarreloj que no fructificaron. El trato no estaba olvidado y aún podía fructificar, aunque finalmente el Al Hilal apostó por llevarse a Theo Hernández del Milan, un futbolista que acabó disputando el Mundial con Francia.

Unos meses de baja

Una enfermedad le mantuvo gran parte de la temporada fuera de rueda y de baja y le hizo perder espacio en las preferencias de Gasperini. Solo jugó siete partidos de Serie A. Este verano, ya con el interés del Dépor y otros equipos españoles, tuvo una reválida en la preparación de los giallorosso. Las dos partes han decidido separar sus caminos y, al haber madurado la operación, los parámetros empiezan a cuadrar en lo que se puede permitir el Deportivo: una cesión con opción de compra. Y no solo eso, también poniendo de su mano la entidad italiana y el jugador cuadrando el sueldo. En Abegondo también deben tratar con LaLiga cómo influye el sueldo de Angeliño en un límite salarial del Deportivo, que el club coruñés ha ido apurando a lo largo del verano.

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Todo este ecosistema permite al coruñés cumplir un sueño y volver a casa. También le ofrece la posibilidad al club blanquiazul de reforzar con un futbolista de primer nivel y fuera de mercado hasta hace tan solo unos meses. Angeliño y el Deportivo se dan una segunda oportunidad inesperada.