Angeliño, fuera de la lista de la Roma para la gira por Gales: otro paso más en la hoja de ruta de su vuelta al Deportivo
No está entre los 23 citados por Gasperini ante su inminente salida hacia A Coruña
Poco a poco se va cumpliendo la hoja de ruta que traerá de vuelta a Angeliño al Deportivo 14 años después de su marcha al fútbol británico. La entidad coruñesa, la Roma y el jugador están en plena negociación puliendo detalles, ante todo entre clubes, pero la situación ya es irreversible, porque el lateral de Coristanco ha dejado de contar para Gasperini. De hecho, el técnico italiano le ha dejado fuera de la lista de 23 futbolistas que se desplazarán a Gales para jugar este sábado un amistoso ante el Cardiff City, justo en un momento en el que la preparación giallorossa entra en una nueva fase con la Serie A a la vuelta de la esquina.
Es la primera vez que Angeliño se queda fuera de uno de los amistosos programados por su equipo este verano. Hasta ahora había tenido protagonismo, en mayor o menor medida, en todos los duelos, e incluso en uno había conseguido un gol. Esta decisión es una muestra más de que ya no hay marcha atrás y de que es cuestión de tiempo de que el exdeportivista regrese al club que se formó entre los años 20707 y 2012 antes de marcharse a la cantera del Manchester City.
El Deportivo comienza, al igual que la Roma, una gira este fin de semana que le llevará a Alemania y a Italia entre esta semana y la siguiente. Es probable, si la negociación llega a buen puerto, que Angeliño se sume a la dinámica de trabajo de Hidalgo en el país transalpino, donde ya se encuentra el potro de Silván. Mientras tanto, las dos partes apuran las gestiones para que el deseo de los tres actores en la negociación se vea cumplido en breve. Es una operacion que hace un año era impensable, porque el Dépor ni estaba en Primera y el zurdo estaba siendo codiciado al más alto nivel, pero en las próximas horas dejará de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.
Estos son los futbolistas citados por Gasperini
Porteros: De Marzi, Gollini, Svilar
Defensores: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi
Centrocampistas: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah
Delanteros: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz.
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