Antonio Hidalgo: "Ha sido una sorpresa cómo ha venido Aubameyang"

Las referencias y los informes en el Deportivo eran inmejorables y ya estaban prevenidos sobre que el Aubameyang de 37 años no es ni mucho menos un futbolista menor. Eso sí, haber hecho los deberes antes de contratarlo no evita el impacto al verlo trabajar y jugar en directo. Así le ha ocurrido al propio Antonio Hidalgo, quien no quiso hablar de la llegada de Angeliño al club coruñés. "Estoy muy contento por la gente que ha venido (los fichajes), muchísima juventud, con hambre y con Aubameyang tenemos experiencia. Ha sido una sorpresa cómo ha venido, la implicación que tiene, cómo entiende el trabajo diario, su responsabilidad. Es un jugador diferencial que ha tenido una trayectoria envidiable y que nos va a dar muchísimo", razona quien compara su estado con el del Antonio Hidalgo jugador que hace una década ya había colgado las botas a esa edad: "Cuando yo tenía 37, ya me había retirado un año antes. La diferencia en el físico es muy grande y sobre todo por cómo se desenvuelve dentro del terreno de juego, esa punta de velocidad que sigue teniendo. Cuenta con una genética muy buena".

Antonio Hidalgo, entre los numerosos tocados con los que cuenta, admite que todos viajarán a la gira, pero más para entrenar que para jugar. Prefiere ser cautelosos. El único que tendrá minutos será Bright Ede. Extra de cuidados para Altimira, Loureiro, Mella, Jensen o Yeremay, entre otros. El técnico se detuvo en la situación del canario: "Es una evolución tanto personal como deportiva. Estamos aquí para ayudarle en todo eso. Ha sufrido una lesión que yo la padecí (pubalgia) y no es sencilla de tolerar. Está en ese proceso. Los tiempos es que pueda estar disponible para el principio de liga. Vamos a ver cuándo y en esta semana de preparación preferimos que vaya cogiendo minutos de entrenamiento. Es muy probable que no participe en los partidos".

El técnico no pudo ocultar que buscan un 3 en el mercado, aunque tiene soluciones internas. "Es cierto que en esa situación del lateral izquierdo se va a intentar firmar un jugador. Tenemos a Xabi (Campos), tenemos también la posibilidad de David (Mella), que nos pueda hacer esa función también. Vamos a ver cómo va quedando el puzzle para ver qué acabamos necesitando. David ya va a completar otra parte del entrenamiento con el grupo, se va yendo poco a poco con él", cuenta.

No quiso confirmar ni desmentir una posible salida de Dani Barcia y Arnau Comas ante la llegada de otro central para completar a Noubi, Loureiro y Bright. Eso sí, de sus palabras trasluce el hecho de que el central de O Temple tiene muchas opciones de completar una temporada de crecimiento lejos de Riazor por primera vez en su carrera: "Esto el fútbol profesional tienes que competir cada momento de tu carrera, demostrar siempre que puedes estar preparado. Veremos las situaciones que se van presentando de aquí al final de la pretemporada y vamos a ver cómo va quedando el puzzle y a ver qué decisiones podemos tomar en esas posiciones. Lo importante es el crecimiento de nuestros jugadores. Hay que ver la cantidad de minutos que podemos dar, depende de qué jugadores, la competencia que podamos tener en ciertas posiciones... Luego ver cómo va quedando esa plantilla e ir tomando las mejores decisiones para el club y para los jugadores".

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Los descartes

El exceso de futbolistas en el trabajo diario es un aspecto negativo de la preparación con el que tiene que contar y que asume, siempre desde el respeto: "Lo he hablado con ellos. No es nada diferente de lo que ha pasado en cada pretemporada anterior, como entrenador y como jugador. Hay jugadores que vienen y hay jugadores que salen. Eso es el día a día del fútbol, respetar a todos los futbolistas que tenemos con nosotros, tratarlos de la misma manera. Es una evidencia que a la hora de hacer tareas y repartir minutos en partidos, se hace prácticamente imposible darle a todos. Más o menos hemos sido claros con todos ellos para ver la situación de cada uno y a partir de ahí son relaciones que tienen que solucionar los jugadores con el club".