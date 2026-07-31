El Deportivo rescinde el contrato a Bouldini

Es el tercer adiós confirmado entre los futbolistas con contrato que no contaban para el proyecto. El Deportivo acaba de rescindir el contrato de Mohamed Bouldini, con el que el club coruñés mantenía una vinculación hasta el 30 de junio de 2028. Anunció el adiós incidiendo en que ambas partes "separan sus caminos". Es el tercer futbolista que tiene que vaciar su taquilla este verano en Abegondo tras Álex Petxarroman, quien también rescindió camino del Ceuta, y de Diego Gómez, quien se fue cedido al Huesca, de Primera RFEF. A diferencia de los otros dos futbolistas, aún no está claro el próximo destino del marroquí tras su salida de Abegondo, donde ha estado entrenándose las dos últimas semanas.

El delantero llegó al Deportivo en el verano de 2024 traspasado del Levante con un contrato de cuatro años y ni respondió en su primer año en Riazor ni en su temporada de préstamo en Granada. El futbolista, ya con la carta de libertad en la mano y sin un minuto de juego es verano, tendrá la potestad de decidir su propio futuro. El acuerdo entre las partes llevaba un par de días perfilado.

Más trabajo

No será el único futbolista que se marchará en las próximas horas, ya que el Deportivo pretende alcanzar una velocidad de crucero en la operación salida. José Ángel, quien ya no fue convocado para el amistoso de Vilalba ante el Lugo, es otro de los jugadores con un pie fuera del Deportivo. Su vinculación se extiende también hasta 2028 después del ascenso y tiene propuestas encima de la mesa del Cádiz y el Ceuta, con preferencia para el primero de los dos conjuntos.

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Hay más jugadores que se marcharán en las próximas semanas, entre ellos estarán Eric Puerto, Charlie Patiño, Arnau Comas y Dani Barcia. La mayoría lo harán vía cesión, ya que son apuestas jóvenes sobre las que el Deportivo no quiere perder el control. El central de O Temple tiene varias propuestas también encima de la mesa con el Cádiz de Imanol Idiakez en lo alto de la lista. Su salida temporal al club andaluz supondría el reencuentro con el entrenador que le dio la confianza en A Coruña en el salto al primer equipo.