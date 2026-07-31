El exdeportivista Stoichkov rescinde su contrato con el Granada y jugará en el Johor de Malasia

No se detienen los movimientos ni entre los futbolistas descartados por el Deportivo que tienen contrato ni entre los jugadores que abandonaron Abegondo el pasado 30 de junio con un futuro incierto. El último que ha aclarado su panorama es Stoichkov, quien acaba de rescindir su vinculación con el Granada después de que el club coruñés no ejecutase la opción de compra no obligatoria de dos millones de euros que disponía para quedárselo en propiedad. Su futuro apunta al Johor, de la liga de Malasia, donde han jugado otros exdeportivistas recientemente como Ager Aketxe. Curiosamente, el destino quiso que su salida se concretase el mismo día que la de Bouldini del Deportivo, justo los dos futbolistas que protagonizaron un trueque el pasado ejercicio. El andaluz es el cuarto entre los cinco jugadores que el Dépor no quiso renovar, ya fuesen sus contratos o los préstamos, que encuentra un nuevo destino. Primero le tocó a Sergio Escudero, que firmó por el Zaragoza. Posteriormente fue José Gragera el que se marchó cedido con opción de compra del Espanyol al Burgos. El tercero fue Mulattieri, al Hellas Verona. Ahora es el turno del ariete que marcó algún gol decisivo por el ascenso, como el de la victoria en Cádiz.

El caso Mulattieri

Samuele Mulattieri fue el penúltimo en hacer una nueva mudanza. Según apuntaba el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el exfutbolista del Deportivo entró en el trueque preparaban su actual equipo, el Sassuolo, y el Hellas Verona, de donde salió Kieron Bowie camino de la Serie A. La operación, en la que el ariete estaba tasado en 4,5 millones, seguirá esa maldición por la que le es imposible jugar en la máxima categoría y siempre acaba en la Serie B, con una buena ristra de ascensos a la élite. De momento, solo el Sassuolo anunció a Bowie a préstamo y el Hellas Verona por la misma vía al exdeportivista. No hay abono de traspaso.

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De ese quinteto de jugadores que el Deportivo no quiso renovar o no buscó ejecutar las opciones de compra, Cristian Herrera es el único que se encuentra aún sin equipo tras finalizar su contrato en A Coruña.