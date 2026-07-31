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El fútbol comparte protagonismo con el eclipse en A Coruña: así será el Teresa Herrera del 12 de agosto

El club coruñés celebra su 120 aniversario y el regreso a Primera con la visita del Real Madrid, reuniendo a los dos equipos que más veces han ganado el torneo

El Dépor Abanca jugará al día siguiente a las 17.00 horas contra el Oporto

Presentación del Teresa Herrera 2026.

Presentación del Teresa Herrera 2026. / LOC

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RAC

A Coruña

El Deportivo y el Real Madrid disputarán el Trofeo Teresa Herrera el próximo 12 de agosto en Riazor a las 21.00 horas, en una edición marcada por el 120 aniversario del club coruñés, su regreso a Primera División y la coincidencia con el eclipse total de Sol. Las entradas ya están a la venta para abonados y público general.

El encuentro reunirá a los dos equipos que más veces han conquistado el torneo. Al día siguiente, el Dépor Abanca jugará con el Oporto. Durante esa semana, el Museo del Dépor acogerá además una exposición temporal que repasará los cerca de ochenta años de historia del Teresa Herrera. Los partidos serán retransmitidos por Televisión Española y la Televisión de Galicia.

Transporte especial desde las 16.30 horas

El Concello activará un dispositivo de movilidad para compatibilizar el partido con la llegada de visitantes por el eclipse. Desde las 16.30 horas funcionará una lanzadera cada diez minutos entre varios aparcamientos disuasorios y la plaza de Pontevedra.

El servicio partirá del campus de A Zapateira y tendrá paradas en los campus universitarios, Espacio Coruña, el aparcamiento de O Birloque y Lonzas. Al finalizar el encuentro realizará el trayecto inverso. El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos y utilizar el transporte público.

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El Teresa Herrera femenino se disputará el 13 de agosto a las 17.00 horas y enfrentará al Deportivo con el Oporto. Cada entrada permitirá acceder gratuitamente al Museo del Dépor hasta el 30 de septiembre. La programación se completará con el Mini Teresa Herrera, organizado por la AFAC para promover el fútbol base.

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