Mario Nájera rescinde con el Deportivo y firma dos temporadas con el Lugo

Parecía que Mario Nájera y el Deportivo se iban a dar un último baile en Primera Federación con el Fabril, a pesar de que ya había superado la edad sub 23. No será así. Ante la cantidad de futbolistas que tiene en nómina el filial y el overbooking ofensivo en segunda línea, el club coruñés y el jugador han decidido rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2027. Mario Nájera firma hasta 2028 por el Lugo, un equipo de las máximas aspiraciones en Primera RFEF, con Borja Fernández como entrenador y cerca de A Coruña, donde se ha formado el riojano.

Más allá de que su deseo fue siempre triunfar en el Dépor, no es una gran opción de mercado para él el Lugo, ya que viene de Segunda RFEF y acaba de abandonar la edad sub 23, un salto que dificulta encontrar equipo en categorías no profesionales. El tiempo le ha dado la razón aceptando un regreso al Fabril en el verano de 2025 para relanzar su carrera tras la mala experiencia en la UD Logroñés en Segunda RFEF.

Con Mario Nájera se va otro miembro más de la exitosa generación de 2003, campeona de España juvenil en Marbella. Solo quedan Yeremay, de 2002, y Mella, de 2005, con sitio fijo en el primer equipo. Dani Barcia tiene aún caseta en Abegondo, pero existe muchas opciones de que salga cedido esta temporada a un club de Segunda, con el Cádiz a la cabeza de las preferencias. En el Fabril aún permanecen Hugo Ríos y Jairo Noriega. Por edad, el portero puede alternar, el medio, no. El trío más prometedor de 2004, Diego Gómez, Rubén López y Martín Ochoa también ha visto frenado su asalto al primer equipo. El zurdo de Amoeiro, cedido al Huesca; y el pivote y el ariete jugarán en el filial. A estos parámetros escapa un Bil Nsongo, nacido en 2004, que llegó hace dos temporadas para jugar directamente en el Fabril después de haberse formado en Camerún. Solo estuvo enrolado en equipos sénior de Abegondo.

Noticias relacionadas

Los que vienen por detrás

Con contadas excepciones, las de 2003 y 2004, el peso de estas dos camadas se ha ido diluyendo y otras se empiezan a abrir paso. Además de Mella, Kevin Sánchez, nacido en 2005, está haciendo la pretemporada con el primer equipo del Deportivo e incluso marcó en el amistoso ante el Compostela, pero su sitio de salida estará en el Fabril, como todos esos futbolistas de 2003 y 2004 que estarán a las órdenes de Manuel Pablo. Pero las que vienen con más fuerza son las de 2006, 2007 o incluso 2008, con exponentes como Noé Carrillo, Samu Fernández o Xabi Campos. Los dos primeros ya debutaron con el primer equipo y el último, aún juvenil, es la apuesta de la casa a la espera de que llegue un lateral zurdo para completar y dar relevo y competencia a Quagliata. Noé fue primordial en el ascenso con su gol al Andorra y su participación en el tanto al Cádiz y, tras renovar con ficha del Fabril el primer año, es el que está llamado a dar el salto y a ser habitual con el primer equipo del Deportivo en la máxima categoría. El proyecto de cantera busca su salida natural hacia Riazor.