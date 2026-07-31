Pablo García, de gran apuesta de Abegondo a buscar una salida del Fabril
La fuerte competencia en el lateral derecho hace que esté encima de la mesa un préstamo que le dé espacio y que le sirva para recuperar fútbol y confianza | Una de las joyas de Abegondo tiene contrato hasta 2027, ampliable a 2029, cuando sea mayor de edad | Teijo, Mardones y Pastoriza, los otros contendientes
Todo había sido tan rápido para Pablo García (A Coruña, 2008) que con apenas 16 años ya se vio entrenando en el primer equipo del Deportivo a las órdenes de Imanol Idiakez y destacando como cadete en el Juvenil A. Era una irrupción en Abegondo que solo tenía parangón con la de David Mella por su precocidad y eso hizo que el club, ante el interés de equipos grandes, se apresurase a renovarle hasta 2027 con la opción tácita de ampliarlo hasta 2029 cuando se convirtiese en mayor de edad. Todo iba viento en popa, pero en las dos últimas temporadas ha vivido una etapa de reasentamiento que le ha hecho perder espacio en el Fabril, que ha permitido que otros compañeros de posición le hayan superado en protagonismo y que a día de hoy esté valorando una salida temporal del Fabril para jugar todo lo que necesita el momento de formación en el que se encuentra. Pablo García aún se encuentra en su último año como juvenil, pero la idea, si encuentra una propuesta que le llene, es buscar un nuevo equipo como cedido para recuperar la confianza y su fútbol en un conjunto sénior. Es un escenario que está encima de la mesa en un Fabril sobrecargado de fichas en su estreno en Primera RFEF.
Los contendientes
Y es que Pablo García tiene ahora una competencia feroz en el lateral derecho. Quique Teijo (2004) ha tenido este verano minutos con el primer equipo y acaba de renovar hasta 2027, aunque en muchos momentos del pasado ejercicio en el filial actuó como central zurdo y tampoco es descartable que siga en esa posición en este ejercicio ante la falta de efectivos en el centro de la defensa, donde la Dirección de Formación aún busca dos refuerzos. Aparece también en el lateral en edad sénior un Alvaro Mardones (2005) que ya tiene experiencia el pasado ejercicio en Primera RFEF en su cesión al Racing de Ferrol, donde no fue indiscutible, pero fue acumulando minutos. En Abegondo se valora su capacidad para seguir compitiendo, sin que le frenen los saltos de categoría, y su capacidad para el trabajo silencioso. Por detrás viene pisando fuerte también otro defensa diestro como Guille Pastoriza, quien es también de 2008, al igual que Pablo García, que debutó el pasado ejercicio con el Fabril y que este verano está también a las órdenes de Manuel Pablo. Ha salido de la ecuación Mario Hermo (2006), al que el Deportivo decidió no renovar su contrato y se ha marchado al Compostela, pero que en algunos momentos de la pasada temporada jugó por delante del canterano coruñés, llegado hace casi una década del Santa María del Mar.
Queda un mes para que Pablo García encuentre un nuevo destino que esté acorde a su potencial y que le ofrezca más espacio, pero es seguro su salida. Puede acabar quedándose para pelear por un puesto en una posición con muchos contendientes, como casi todas en el Fabril de Primera RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida
- El segundo entierro de un símbolo vazquista tras pérdidas millonarias: adiós al ascensor del Monte de San Pedro de A Coruña
- Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- Wizz Air abre una base en Lavacolla para diez rutas nacionales e internacionales tras las críticas a Santiago por falta de coordinación
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- El nuevo convenio textil eleva los salarios y reduce la jornada en las grandes cadenas de moda