0-0 | El Dépor Abanca empata sin goles ante el Athletic en el primer amistoso
Una decena de futbolistas debutaron como blanquiazules
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El nuevo Dépor Abanca ya rueda, aunque solo sea en pruebas de verano. El equipo coruñés, en su tercera temporada seguida en Liga F, sacó un empate sin goles (0-0) en su primer amistoso de este verano ante el Athletic en tierras asturianas, un duelo que se está convirtiendo ya en un clásico de la preparación veraniega. Hubo los minutos justos y un carrusel de cambios en el equipo de Alberto Rodríguez. Tarazona, Caracas, Eva Alonso, Vega, Lucía Pardo, Paula Hernández, Castyñeiras, Ranera, Sofía Domínguez y Ainoa fueron las futbolistas que hicieron su debut en el encuentro de ante las vascas.
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