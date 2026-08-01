0-0 | El Dépor Abanca empata sin goles ante el Athletic en el primer amistoso

El nuevo Dépor Abanca ya rueda, aunque solo sea en pruebas de verano. El equipo coruñés, en su tercera temporada seguida en Liga F, sacó un empate sin goles (0-0) en su primer amistoso de este verano ante el Athletic en tierras asturianas, un duelo que se está convirtiendo ya en un clásico de la preparación veraniega. Hubo los minutos justos y un carrusel de cambios en el equipo de Alberto Rodríguez. Tarazona, Caracas, Eva Alonso, Vega, Lucía Pardo, Paula Hernández, Castyñeiras, Ranera, Sofía Domínguez y Ainoa fueron las futbolistas que hicieron su debut en el encuentro de ante las vascas.