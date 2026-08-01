2-0 | El Fabril cae ante el Lugo de Borja en un encuentro disputado en Pol
Goles de Teo y Arturo Palma para los rojiblancos
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Segundo amistoso, segunda derrota para el Fabril de Manuel Pablo en una pretemporada exigente ante conjuntos más consolidados de Primera RFEF. Si hace unos días era el Pontevedra el que le superaba 2-1 en Portonovo, este sábado fue el Lugo el que le doblegó con un claro 2-0. Llegaron los tantos para los rojiblancos, uno en cada parte, con acciones culminadas por Teo y Arturo Palma. El segundo equipo blanquiazul, con una amplia plantilla, sigue haciendo pruebas y rotando, incluso disfrutó de minutos un futbolista a prueba como Hatim. El siguiente amistoso será el miércoles en Viveiro ante el Castilla.
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