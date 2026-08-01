2-2 | El Deportivo sigue de pie en el simulacro más real del verano

Campo grande, equipo con más ritmo, buena presión arriba, chispas en las disputas, goles y alternativas en el marcador y en el juego. El Dépor resistió y se salvó de caer derrotado ante un Sankt Pauli, de la Bundesliga 2, que se convirtió en el equipo de este verano que, de momento, ha propuesto un simulacro más real de que supone la alta competición de Primera. Solo desentonó ese extraño partido de 120 minutos que propusieron ambas partes. Hidalgo insistió en los dos arietes, poblando la media por dentro, y dio minutos a todos, aunque con las ideas claras. Ede y Zaka forzaron los goles y un empate (2-2) que sirve para hacer cuero y curtirse.

El Sankt Pauli, a una semana del inicio de la Bundesliga 2, le marcó un ritmo desconocido al Dépor en el inicio. Presión arriba y dominio ante un equipo coruñés que, en teoría, era de superior categoría, aunque no se notase. El técnico, agarrado de nuevo a la dupla Soriano-Amatucci, le añadió a Villares y a Luismi para crear superioridad por dentro y jugar con las alturas. Auba y Bil en punta y las bandas para los fabrilistas Quique Teijo y Xabi Campos. En el medio de la superioridad alemana, aunque sin ocasiones, llegó la jugada desgraciada del 1-0 en un saque plano de Román que golpeó en Hara y se fue a la red. Un accidente para un meta que estuvo algo dubitativo en ese primer acto.

Aubameyang, en un lance del St.Pauli-Deportivo / RCD

El tanto fue un bofetón para un Dépor que se lanzó a por un empate que debió haber conseguido. La más clara de un Soriano omnipresente que mezcla con cualquiera. Bil se hartó de bajar balones y se echó algo de menos a Aubameyang. No golpeó el Dépor y estuvo a punto de recibir el 2-0 antes del descanso. Pelota al palo y alivio.

El segundo tiempo

El Dépor había acabado en línea ascendente el primer acto y necesitaba remontar, pero se encontró en los primeros compases con un St. Pauli con un enorme empuje. Le creaba problemas por la banda izquierda y en el juego aéreo. No llegó el 2-0 otra vez de milagro, evitado en parte por alguna buena mano de Leo Román. Poco a poco el Dépor se sacudió la presión y las ocasiones empezaron a caer como una cascada en la portería contraria. Aubameyang, Amatucci o Villares pudieron lograr un empate, pero el honor fue para Bright Ede de cabeza en un saque de esquina. 1-1, minuto 60.

Llegó el carrusel de cambios, el Dépor se desajustó y Martin Kaars clavó el 2-1 en el minuto 72 en una jugada a placer en la frontal en la que Charlie Patiño salió en la foto. El Dépor se fue a por una nueva igualada y la encontró en un gol en propia puerta forzado por Zaka. 2-2, minuto 84. Aún quedaba un mundo.

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Al equipo local le quedó más aire y fuelle para la prórroga improvisada en la que Parreño, siempre salvador, tuvo que sacar una buena mano. El nuevo Dépor está más cerca de la vida real con este amistoso.