El exdeportivista Max Svensson ficha por el Penafiel

No es el Dépor, pero en cierta medida Max Svensson vuelve a estar unido a Riazor. El delantero hispanosueco se compromete hasta el 30 de junio de 2028 con el Penafiel, un club de Segunda División lusa sobre el que la entidad coruñesa ejerce una especie de copropiedad, ya que pertenece a una empresa de la familia Escotet. No será la primera experiencia del ariete de 24 años en Portugal, ya que en los últimos años jugó en el Casa Pia, en primera división.

El Penafiel apunta de esta contratación que tiene "experiencia en el principal escalón del futbol portugués" y que llega "después de dos temporadas al servicio del Casa Pia", con lo que "trae con él ritmo competitivo, calidad y conocimiento del contexto nacional". Es un futbolista "capaz de actuar como delantero o desde las alas" y destaca por "su movilidad, velocidad y capacidad para demarcarse en profundidad, unas características que añaden nuevas soluciones al sector ofensivo rubro-negro".

Max Svensson jugó cedido en el Deportivo en la temporada 2022-23 en una operación cerrada con el Espanyol. El despliegue físico y la entrega del hijo del mítico portero de balonmano Max Svensson conectaron con Riazor quien lamentó su marcha para irse al filial de Osasuna. También tuvo protagonismo en los últimos meses en el Ibiza.

Sexto exblanquiazul

Con su llegada aumenta la colonia de exdeportivistas en el Penafiel, donde siguen Davo, Alcaina, Jaime Sánchez y Iano Simao. Es la primera contratación con pasado blanquiazul en este ejercicio.

Es la octava contratación de un Penafiel al que seguirá comandando otro exdeportivista como José Manuel Aira. Además de Svensson, han llegado al proyecto Alexei Rojas, Joao Pinto, Nuno Martins, Carlinhos Augusto, Juanda Fuentes, Martín Alberto y Adrián Pica.

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Es habitual durante la temporada, ya sea en verano o en algún parón de selecciones, que el Penafiel haga stage en Abegondo o que juegue amistosos ante equipos de la estructura del Deportivo. Svensson tendrá la oportunidad de regresar a la que fue su casa.