Un Fabril de casi 40 jugadores: el Deportivo empieza a dar bajas y no va a parar

El Fabril se ha encontrado en Primera RFEF con el talento que ya tenía, con la matería prima que ha vuelto tras estar desperdigada por la categoría y con los juveniles que aprietan desde atrás. El overbooking ha llegado a rozar los 40 jugadores, si se tiene en cuenta los que están con Antonio Hidalgo pero que tienen su sitio natural en el segundo equipo blanquiazul. La rescisión de Mario Nájera y las cesiones de Pablo Parada y Hugo Torres son los primeros movimientos de un mes que será agitado, porque solo puede quedarse 25 futbolistas con ficha en la tercera división nacional. Algunos partirán desde el Juvenil A y otros se marcharán. El excedente es evidente. Ahora se mueve en un abanico de hasta 38 jugadores, con un futbolista a prueba como Hatim, y aún le quedan por fichar dos centrales, según los deseos de la Dirección de Fútbol.

Con la baja de Brais Suárez, la portería será para Álex Marqués (2006) y Hugo Ríos (2003), con el refuerzo del juvenil Rodri Leiva (2008), quien está este verano a las órdenes de Manuel Pablo. El mayor, el capitán, viene de una lesión de rodilla al final del pasado ejercicio. En el lateral derecho hay hasta cuatro jugadores, aunque uno de ellos puede actuar como central. Quique Teijo (2004) fue titular en Hamburgo con el primer equipo y acaba de renovar, pero suma también por el centro. Íñigo Mardones (2005) regresa de tener minutos en Primera RFEF con el Racing de Ferrol. Se encuentra en las últimas semanas de una lesión y está llamado a tener un rol importante. Pablo García (2008), una de las grandes apuestas de Abegondo en los últimos años, puede verse abocado a una experiencia sénior fuera en forma de cesión. Guille Pastoriza (2008) empuja desde el Juvenil A. A la espera de que Samu (2007) regrese de su verano con el primer equipo, a Damián Canedo (2003) aún le queda un tiempo de recuperación de la lesión de rodilla en una temporada en la que ya no será sub 23. Es el único del equipo que no puede alternar, junto a Jairo Noriega. Malick Ndiaye (2006), Aziz Faye y David Vergara (2007) vienen o de una presencia testimonial en el filial o afrontan su primer año sénior. Habrá varias bajas, porque el club coruñés busca en esa posición a dos efectivos. Con la polivalencia de Teijo, se puede ajustar la cifra. En el lateral izquierdo ya se dieron dos bajas el viernes con las salidas de Hugo Torres y Pablo Parada a Arosa y Boiro, respectivamente. El juvenil Xabi Campos (2008), todo el verano con el primer equipo, es la gran apuesta y le complementará Iker Vidal (2004) en su última campaña sub 23. En el amistoso ante el Lugo de este sábado, el técnico tiró del juvenil Vega (2008).

La media y la delantera

Para jugar por dentro como 6, 8 o 10, tras la salida de Nájera, cuenta ahora mismo con hasta una decena de futbolistas y más de uno es considerado en Abegondo como primordial de cara al futuro. Koke San José (2004) es uno de los dos únicos fichajes. Además de a Noé Carrillo (2006), que estará esta campaña en muchas listas del primer equipo, a Dani Estévez (2006), Rubén López (2004) o Jairo Noriega (2003), además de al lesionado Manu Ferreiro (2006), les aguarda un papel central en los planes de Manuel Pablo. Mauro Valeiro (2009) viene pisando fuerte y necesita espacio, aunque su ficha será juvenil. Papa Samsou (2006) y Lucas Castro (2007) son los otros futbolistas que tiene en esa zona de influencia.

En las alas también cuenta con exceso de efectivos y habrá bajas. Adrián Guerrero (2006) regresará en breve de su experiencia con el primer equipo y lo hará tras ser importante el año pasado con el Ourense CF en Primera RFEF. Otro que viene de la tercera categoría, del Pontevedra, es Luisao (2004). Justino Barbosa (2005) es una de las pocas incorporaciones y tendrá peso. Domínguez (2005), quien puede jugar en punta también, es un futbolista de la máxima confianza del entrenador desde su etapa juvenil. Héctor Areosa y Pablo Cortés (2006), Álvaro Fraga y José Rey (2007) y el juvenil Leandro Altieri (2008) completan las variantes en los costados.

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En ataque, a la espera de regrese Kevin Sánchez (2005) a la dinámica de Manuel Pablo y de que se recupere Dipanda (2006) de su lesión de larga duración, las referencias son Martín Ochoa (2004), quien el año pasado estuvo entre el Arenteiro y el Ourense CF, e Iker Gil (2007), subido del Juvenil A, aunque el pasado ejercicio tuvo minutos con el filial.