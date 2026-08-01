Fútbol | Deportivo
O deportivismo de Alemaña, camiño a Hamburgo para o amigable do Deportivo: "Vou con dous amigos, un deles apoia ao St. Pauli"
Ana del Valle, afeccionada que acudirá ao partido: "Adestro no Deportivo Latino cunha camiseta do Dépor e outra compañeira leva a do Celta" | Juan Álvarez, coruñés residente en Berlín: "Cando entro en negocios turcos, sempre se lembran de nós"
O pasado verán, emigrantes galegos de primeira e segunda xeración atoparon nun fondo de Vicarage Road, o estadio do Watford, un recuncho onde reivindicar as súas raíces, a súa paixón e o seu amor incondicional, a pesar da distancia, por un Deportivo no que tiveron a Charlie Patiño como o seu máximo representante. Este sábado (18.30 horas, TVG), o Millerntor Stadion de Hamburgo converterase na particular capital de peregrinación do deportivismo repartido por Alemaña. Integrantes da asociación cultural De Berlín Son e a agrupación musical Latexos do Norte, do Centro Galego de Hamburgo, deixarán a súa pegada branquiazul ante o St. Pauli.
"Levo moitos anos vivindo en Berlín e, cando soubemos que o Deportivo viña a Hamburgo, animámonos a ir tres amigos. É un regalo de aniversario, e imos con ganas de pasalo ben , aínda que un deles vai animar ao St. Pauli", explica Ana del Valle. Vive la capital xermana e alí xoga no Deportivo Latino, un club da cidade no que coincidiu con outras xogadoras galegas. "Cando adestramos, imos cada unha coa súa camiseta. Eu teño levado a do Dépor e unha compañeira a do Celta", expón. Nunca dubidou en vestir as súas cores, coa súa amiga Cuca e Alberto, que simpatiza co conxunto hamburgués. Engade que algunha xente recoñece o escudo do club polo seu pasado en Europa, aínda que as novas xeracións non o están tan familiarizadas con el.
Na asociación cultural De Berlín Son, formada por galegos residentes na cidade, hai división de cores. "Está bastante dividida, hai bastante xente de Vigo e da provincia de Pontevedra", explica Ana del Valle. Aínda así, confía en atopar en Hamburgo a unha boa marea branquiazul. "Irá moita xente do resto de Alemaña. Nós iremos o sábado, quedaremos o domingo e festexaremos a vitoria do Dépor", prognostica. A agrupación Latexos do Norte tratou de organizar un encontro coa banda de gaitas do St. Pauli, pero non foi posible.
Deportivismo na distancia
Ana non é a única deportivista que luce as súas cores en Alemaña. Tamén o fai Juan Álvarez, que en máis dunha década residindo no país xermánico, entre Dresde e Berlín, nunca deixou de renovar o seu abono do Deportivo. "Non deixei de ver ningún partido en Segunda B e Primeira RFEF", expón con orgullo. Ten feito viaxes desde Alemaña a Mallorca e Barcelona para animar ao Deportivo. Porén, mentres o equipo pon rumbo a Hamburgo, el está de visita na Coruña. "Tiña collidas estas vacacións desde comezos de ano, se non, iría ao partido. O St. Pauli ten a súa historia e un ambiente espectacular no estadio", explica. Loce con orgullo as prendas co escudo do Deportivo decote por Berlín. E non hai semana na que non lle recoñezan o escudo. "Traballo nun barrio no que a metade da poboación é turca. Cada vez que entro nun negocio coa camiseta, sempre se lembran do Dépor", sinala Juan Álvarez.
Manel Villar, deportivista nativo de Cariño, leva tamén moitos anos en Alemaña. Confirma a paixón dos turcos por un club, o Dépor, que consideran o seu equipo na liga española por ver a súa bandeira nas bancadas de Riazor. Lembra as xuntanzas dos galegos da capital alemá para ver os derbis en Primeira, hai xa oito anos. "A maioría eran do Celta, incluso viñan algúns de Polonia. Do Dépor, non había tantos ou non se querían xuntar", lembra. Espera recuperar esa tradición esta temporada.
Establecido en Berlín, lamenta non poder viaxar a Hamburgo por motivos familiares. "Moita xente irá só por ver ao Deportivo, aínda que non sigan o fútbol, para recuperar esa conexión con Galicia ou A Coruña", apunta Manel Villar. Ante estas viaxes europeas en pretempada, o seu desexo é poder ver ao equipo dos seus amores nun futuro en competicións continentais. "Oxalá veñan contra Union ou o Hertha Berlín. Sería incrible poder velo dentro de dous anos", desexa.
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