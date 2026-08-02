Análisis del St. Pauli-Deportivo: Hidalgo no para de coquetear con los dos delanteros y busca una estructura estable

El Deportivo se dio cuenta en el Millerntor-Stadion de Hamburgo de que las balas de fogueo se habían acabado este verano y de que le tocaba una prueba con fuego real. Una exigencia que le iba a dejar alguna cicatriz , pero que también le acercaría a lo que se va a encontrar a partir del 17 de agosto. El equipo de Antonio Hidalgo, con muchas bajas en zona ofensiva, estuvo a nada de perder ante un equipo de la Bundesliga 2. Aun así, con todas sus imperfecciones, fue capaz de sobrevivir en los 120 minutos programados de juego y de levantar dos resultados adversos, mientras el técnico sigue haciendo alquimia, buscando la fórmula ideal y alternativas para el regreso a Primera División.

Otro guiño a los dos arietes

Si hay algo que le haya gustado y en lo que haya insistido Antonio Hidalgo este verano, es en la fórmula de los dos delanteros. Con Bil y Aubameyang en la plantilla, la tentación es mayúscula y el entrenador catalán piensa sucumbir si es capaz de armar una estructura estable por detrás. Cobra vigencia la teoría de la manta. Para estar tapado en la delantera, hay que descubrirse por el centro o por las bandas e Hidalgo sigue con las probetas. En Alemania apostó por esa dupla en ataque, pero decidió colocar a un futbolista más por dentro, con lo que Villares se sumó a los inamovibles Mario Soriano y Lorenzo Amatucci para jugar, además, con las alturas. Luismi se movía hacia dentro desde la derecha y la izquierda quedaba, en general, desguarnecida, a la espera de caídas ocasionales por esa zona del camerunés o el gabonés.

La otra dupla del verano

Dijo Valdano hace dos o tres décadas que el fútbol se constituía a partir de las pequeñas sociedades y si hay una que ha encandilado este verano a Hidalgo, esa es la que conforman Mario Soriano y Lorenzo Amatucci. Casi al más nivel que el potencial que ve en los dos arietes de origen africano. Esa dupla que forman el madrileño y el italiano parece inamovible y la duda es si sumará un efectivo más o si el técnico optará por fortalecer las bandas. La conexión ha resultado instantánea entre ambos y están por delante del capitán y de Gijselhart y Riki en las preferencias del máximo responsable técnico. Son el otro gran pilar de este nuevo Deportivo.

Bright Ede y las reminiscencias de Noubi

Bright Ede es la primera gran apuesta de la Dirección de Fútbol para el centro de la defensa. No deja de ser un fichaje que sigue el patrón de la incorporación de Lucas Noubi hace doce meses. Central joven, con potencial y sin excesiva experiencia en la élite que necesita espacio para desarrollarse. Las cualidades son patentes y visibles, la inexperiencia también. Sus primeros partidos recuerdan a los del belga hasta que hizo click y se convirtió en el mejor defensa de Segunda. Queda por ver si hará lo mismo el polaco, cuando además el listón competitivo ha subido tras el ascenso a Primera. A la espera de que llegue otro central zurdo para la zaga, el ex del Motor Lublin es otro candidato más a acompañar a Noubi, mientras Miguel Loureiro sigue recuperándose de su lesión. Es un puesto abierto. Aún con molestias en Hamburgo, fue de menos a más y acabó su hora de juego con un tanto a balón parado.

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Resquicio para la cantera

Los agujeros en la planificación deportiva y las lesiones han abierto algún resquicio para que se cuele la cantera. Es circunstancial. El que tenía más opciones de pelear de verdad por un puesto era Noé Carrillo, pero forma parte de la lista de bajas. Ante el Sankt Pauli se pudo ver en las bandas a Quique Teijo y Xabi Campos, como opciones naturales, compitiendo a un nivel, desconocido para ellos, que les curtirá para su temporada en el Fabril. Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Samu tomaron posteriormente el relevo.