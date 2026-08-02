Cinco meses sin la red de David Mella y Yeremay en el Deportivo

Ambos fueron los cimientos sobre los que el Deportivo se rearmó durante los últimos tres años, para pasar del barro de Primera RFEF a volver a su lugar en Primera División. Yeremay Hernández y David Mella, el 10 y el 11, los dos extremos encargados de insuflar ilusión, talento y alegrías al deportivismo, hace ya casi seis meses que no coinciden en un terreno de juego con la camiseta del Deportivo. Ninguno ha podido todavía disputar ningún minuto en los amistosos de pretemporada, pero ambos viajaron con la expedición herculina a Alemania e Italia. Apuran sus respectivos procesos con la vista puesta en debutar juntos de blanquiazul en la máxima categoría.

El 21 de febrero, en el triunfo 1-0 ante el Eibar en casa, fue el último día en el que Mella y Yeremay disputaron minutos al mismo tiempo con la camiseta del Deportivo. Fue un último tercio de temporada complicado para los dos talentos forjados en Abegondo. El canario pudo participar sobre el césped, aunque lo hizo con una versión limitada por los problemas físicos, mientras que el de Espasande tuvo que seguir el progreso del equipo sin poder vestirse de corto tras pasar por el quirófano. 162 días después de aquella última vez juntos en el verde, ninguno ha podido vestirse de corto en los cuatro amistosos disputados en lo que va de pretemporada.

El esfuerzo de Yeremay

El jugador canario, expulsado al final de ese encuentro, se perdió los siguientes tres compromisos (ante Real Sociedad, Granada y Ceuta). Cumplió su sanción, pero también se vio lastrado por una pubalgia que le condicionó hasta el final de la liga. Antonio Hidalgo le dio minutos desde el banquillo entre marzo y abril y recuperó la titularidad a siete partidos del final de la liga. No escatimó en esfuerzos un Yeremay que, pese a los problemas físicos, disputó más de 70 minutos en todos los partidos restantes, salvo el último, en el que ya no jugó al estar asegurado el billete a Primera División.

Por el camino, completó todos los minutos de dos de esos encuentros y aportó un gol (de penalti contra el Mirandés) y repartió tres asistencias. Cifras consistentes, aunque se hizo evidente que los problemas físicos le impidieron desplegar sobre el terreno de juego la magia y las diabluras que tanto han hecho disfrutar al Deportivo cuando se encuentra al cien por cien.

Los jugadores del Dépor celebran el gol de penalti de Yeremay contra el Mirandés en Riazor la temporada pasada. / Carlos Pardellas

"Hizo un esfuerzo muy grande y acordamos ir lento con él. Va en un proceso favorable, dentro de los plazos", comentó Fernando Soriano sobre el canario en los primeros días de la pretemporada, que inició al margen para continuar con el tratamiento de la pubalgia. Completó sesiones de gimnasio y alguna sobre el césped, pero no se ha vestido de corto en ninguno de los cuatro amistosos que ha disputado el equipo en las últimas dos semanas, incluido el de este sábado ante el St. Pauli (2-2). Por tanto, no ha podido todavía coincidir con Aubameyang y el resto de nuevos socios con los que contará en la parcela ofensiva.

La lesión de Mella

Cuando Yeremay cayó lesionado en la segunda vuelta del curso pasado, David Mella dio un paso al frente, pero la mala fortuna se cebó con él. El de Espasande cayó lesionado en marzo, en la derrota (0-2) ante el Granada en marzo al hacer un mal gesto chocando con Diaby en el área rival. Tras varios diagnósticos, se confirmó el peor de los escenarios, una dolencia que le obligó a pasar por el quirófano para reparar los ligamentos de su rodilla izquierda y perderse lo que restaba de temporada. Animó a sus compañeros en las finales restantes y celebró como uno más un ascenso del que él también parte indispensable.

David Mella, en una sesión de entrenamiento del Deportivo esta pretemporada. / RCD

Tras un verano de puesta a punto, Mella inició la pretemporada, todavía, con su particular proceso de recuperación y trabajo en el gimnasio. Hace apenas diez días comenzó a hacer algunas tareas con el grupo, alternándolas con sus propias rutinas personalizadas. Evoluciona a buen ritmo y la expectativa es que pueda entrar en la convocatoria, dentro de dos semanas, para recibir al Elche en Riazor en la primera jornada.

Inicio de liga

Tanto David Mella como Yeremay subieron al avión rumbo a Hamburgo y, este domingo, al que trasladó a toda la expedición a Florencia. El Deportivo inicia ahora su stage en tierras italianas, con los partidos ante Fiorentina y Genoa en el horizonte inmediato. Ambos seguirán con su puesta a punto, cada vez más cerca de regresar, pero no tienen asegurada su participación en estos amistosos.

El anhelo es que puedan llegar en plenas facultades para el próximo lunes 17, día en el que arranca la liga contra el Elche. Dos semanas más para que los dos extremos apuren su puesta a punto y volver a compartir un once inicial o, al menos, algunos minutos sobre el césped. La prioridad pasa por la salud de los jugadores y que Hidalgo pueda disponer de ellos al máximo de sus capacidades para aportar sus virtudes a la exigente misión de conseguir la permanencia en Primera.