El Deportivo llega a Italia para continuar su gira de pretemporada

El Deportivo ya está en Italia para continuar con la parte principal de su gira europea de esta pretemporada. El conjunto blanquiazul voló este domingo desde Hamburgo a Pisa para concentrarse en Coverciano, el centro técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Allí trabajará Antonio Hidalgo con sus pupilos durante esta semana para continuar con la puesta a punto. Preparará, también, los dos amistosos pactados en tierras transalpinas, ante la Fiorentina y el Genoa.

Después del empate (2-2) en el amistoso de 120 minutos de este sábado ante el St. Pauli, el Deportivo puso rumbo a Italia para iniciar su concentración en el extranjero. El conjunto blanquiazul estrenó este domingo su nuevo autobús en el traslado desde el aeropuerto de Pisa a Coverciano, al este de Florencia. Fabricado en Alemania, se trata de un vehículo oficial con capacidad para 46 pasajeros y dos pisos. Cuenta con asientos individuales, todo tipo de comodidades y tecnología de última generación en materia de seguridad. El cálculo inicial era que estuviese listo para el final de la liga pasada, pero la entrega se acabó posponiendo. Será el vehículo que comande al equipo en sus desplazamientos de presente y futuro.

Lucas Noubi, al bajar del nuevo autobús del Deportivo en Covenciano. / RCD

Utilizarán durante los próximos días las instalaciones en las que trabaja habitualmente la selección italiana, un cuartel general con todas las comodidades para seguir con la preparación de cara al regreso a Primera División. El equipo tuvo esta tarde libre y regresa este lunes por la mañana al trabajo.

Dos amistosos en Italia

Además de los entrenamientos y la convivencia en grupo, importante para la adaptación de los recién llegados, el club tiene previstos dos amistosos en los que elevar la exigencia. Este jueves (20.00 horas) se medirá a la Fiorentina en el estadio Curva Fiesole, en la ciudad deportiva del conjunto viola. El sábado, día 8 (20.45 horas), viajará al norte para disputar el Trofeo Spagnolo en el Stadio Luigi Ferraris contra el Genoa.

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Serán dos duelos de nivel ante conjuntos muy establecidos en la Serie A italiana. Al finalizar la gira, el Deportivo solo tendrá por delante un amistoso: el Trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid el 12 de agosto (21.00 horas), en la misma fecha del eclipse total de sol. Luego, solo quedará contar los días para el inicio de liga, el lunes 17 de agosto contra el Elche en Riazor.