Los descartes del Deportivo, en la gira a la espera de un nuevo destino

Con la rescisión de Mohamed Bouldini sobre la bocina, Antonio Hidalgo encontró vía libre para llevarse a todos sus futbolistas a la gira por Alemania e Italia, incluso a los que ya saben que su futuro está lejos del Deportivo y que negocian con el club y el resto de pretendientes por una eventual salida. En ese grupo de jugadores se encuentran José Ángel, Charlie Patiño o Eric Puerto, pero esta situación se puede extender en breve a Dani Barcia y Arnau Comas, que ya están alertados de lo que puede ocurrir en los próximos días con la llegada de un nuevo central zurdo y la recuperación de Miguel Loureiro tras un verano de trabajo personalizado.

El que está más cercano a decir un adiós es José Ángel, con contrato hasta el 30 de junio de 2028 y al que pretenden el Cádiz y el Ceuta. El mediocentro sevillano apenas ha tenido minutos en los amistosos de las dos últimas semanas. Quien sí ha tenido protagonismo y no le ha podido dar la vuelta a su situación, es Charlie Patiño, quien no jugó en San Lázaro, pero posteriormente ha saltado al terreno de juego en todos: Oviedo, Vilalba y Hamburgo. Más complicado lo tiene Eric Puerto, porque el club coruñés cuenta ahora mismo con cuatro guardametas en nómina y ante el Sankt Pauli ni jugó Ferllo. Al guardameta andaluz se le busca un préstamo hasta el próximo 30 de junio.