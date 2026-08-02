Doble cita de amistosos para el Dépor Abanca y el Fabril en la mariña lucense

Después de empatar sin goles ante el Athletic Club en su primer amistoso de la pretemporada, el Dépor Abanca regresa este lunes al trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo. El conjunto que dirige Alberto Rodríguez eleva el ritmo a medida que se acercan los amistosos. En el punto de mira aparece el siguiente compromiso. Se mide el este viernes (19.00 horas) al Sporting de Gijón en Trofeo Emma Cuervo, que se disputará en el campo Pepe Barrera de Ribadeo.

Será una semana de doble visita del club blanquiazul a la mariña lucense. El Fabril, que cayó en sus primeros compromisos de preparación ante el Pontevedra y el Lugo, tiene este miércoles (19.00 horas) en el campo de Cantarrana, en Viveiro, otro examen de máxima dificultad. Los de Manuel Pablo se enfrentan al Real Madrid Castilla en un duelo de filiales donde seguirán puliendo aspectos tácticos y perfilando los integrantes que formarán parte del plantel en Primera RFEF.