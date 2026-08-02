Loureiro y Angeliño, un reencuentro en el Deportivo macerado durante 22 años: "Eran un equipazo"

Si nada se tuerce, cuando Angeliño entre el primer día en el vestuario del Deportivo, hay una cara que le va a resultar conocida. Y no por verla en televisión o por seguir al equipo de su corazón en la distancia, sino por haber compartido equipo con él, cuando ambos apenas levantaban un palmo del suelo. "Eran benjamines, pero la verdad es que tenía un equipazo, no me podía quejar. Angeliño, Miguel Loureiro, Santi Canedo (ex del Bergantiños y ahora entrenador de porteros del Dépor Abanca)... Mira dónde han llegado", apunta entre risas y echando la vista atrás Agustín Elduayen, exguardameta del club coruñés. En la temporada 2004-05 era el entrenador del equipo más joven de las Escolas Luis Calvo de Carballo, ese sueño de la familia Calvo, José Ramón Torres Pichel y Luis Cendán, que nació en 2001 y que tuvo hasta sus últimos días de vida a José Luis Vara como buque insignia y coordinador. De hecho, el histórico futbolista blanquiazul llevaba personalmente algunos de los equipos alevines, a pesar de que estaba haciendo carrera en el fútbol sénior. Por entonces, mostraba siempre un especial afán por enseñarle a Angeliño cómo pegarle a la pelota y cómo sacarle partido a esas condiciones innatas que siempre le han acompañado.

"Casi todos estaban en edad benjamín. Entonces, era el equipo más pequeño de la escuela, ahora empiezan antes", puntualiza Elduayen. "El único que pillamos antes de la edad permitida fue a Angeliño, que era uno menor (de 1997). Si se ven las fotos, se nota la diferencia de estatura y de cuerpo. Tenían todos mucho potencial. Había que corregirlos bastante al principio, lo normal cuando son pequeños, pero aprendían rápido, eran inteligentes". Mostraban aptitud y actitud en unas edades en las que son muy receptivos, pero el lateral de Coristanco iba casi siempre un paso por delante: "Era el más listo de todos. Con siete, ocho o nueve años muchas veces, cuando llegan ante el portero, tiran al bulto o a lo que salga, pero él nunca. O por arriba o a un lado. Lo tenía clarísimo", cuenta de un futbolista que aunaba calidad y arrojo: no se amedrentaba ante nada ni ante nadie: "Jugamos un día un partido ante el Brexo Lema y tenían un jugador muy físico, muy grande para su edad. La verdad es que iban todos asustados a ese partido, menos Angeliño", recuerda con una sonrisa: "Fue a por él, le iba a todos los duelos y, al final, hasta lo acabaron expulsando, siendo un benjamín. Tenía siempre ese carácter, era muy competitivo".

Loureiro y Angeliño, en la temporada 2004-04 en las Escolas Luis Calvo / CEDIDA

Angeliño y Miguel Loureiro formaron parte de ese benjamín de la temporada 2004-05. Era por entonces una estructura reducida la que tenía las Escolas Luis Calvo, dependiente del Bergantiños. Tan solo cuatro equipos: dos benjamines y dos alevines. Entrenaban los martes y los viernes, donde dieron sus primeras patadas serias a un balón Miguel Loureiro y José Ángel Esmoris Tasende, Angeliño. Fue un grupo que dio alegrías en forma de trofeos a ese experimento formativo de Carballo, ahora consolidado, aunque poco a poco algunos de esos jugadores buscaron nuevos horizontes.

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Santi Canedo haría carrera en la base del Atlético de Madrid y del Sevilla antes de volver As Eiroas. El Deportivo reclutó rápido a Angeliño y a Miguel Loureiro, aunque el lateral de Cerceda se tuvo que marchar del club blanquiazul por una enfermedad que le tuvo dos años parado, sin jugar. Rehizo su carrera en el Bergantiños, el Pontevedra o el Córdoba, entre otros equipos, antes de volver regresar hace un año a A Coruña. El zurdo de Silván estuvo más tiempo en Abegondo, hasta que en 2012 se lo llevó el Manchester City. Ha jugado en algunos de los mejores equipos del viejo continente y llegó a disputar una semifinal de Champions, siendo uno de los mayores activos de aquel Red Bull Leipzig. A pesar de pisar los más renombrados tapetes de Europa, siempre quiso volver a casa. Parece que las realidades del Deportivo, Angeliño y Miguel Loureiro se han alineado, pero todo comenzó hace más de dos décadas en Carballo, bajo la atenta mirada de una leyenda como José Luis Vara.