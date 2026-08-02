Así es el nuevo bus del Deportivo: 46 plazas, dos pisos y fabricado en Alemania

El primer equipo del Deportivo se encontró a su llegada al aeropuerto transalpino que lo acogió a su llegada de Alemania con el nuevo bus que utilizará ahora en todos sus desplazamientos. Llevaba mucho tiempo el club preparando este vehículo, que fue un detalle que quiso tener el consejo con los jugadores y que va también en la línea de la modernización del club a todos los niveles. Fue confeccionado expresamente para el Dépor. Llevan muchos meses preparándolo en Alemania hasta de que pudiese prestar servicio. De hecho, la idea inicial era que estuviese listo para los últimos partidos de la pasada liga, incluso para el encuentro de Valladolid, pero finalmente la entrega del autocar se retrasó. Con la llegada del verano han desembarco novedades motorizadas para el primer masculino equipo coruñés.

Las condiciones

El propio club, en una nota de web de su llegada a Italia, revelaba que el nuevo vehículo tiene "capacidad para 46 personas distribuidas en dos pisos, con asientos individuales, wifi, TDT, equipo multimedia de última generación y todos los avances tecnológicos en materia de seguridad". El anterior bus que prestaba servicio al Dépor quedará ahora para los desplazamiento del Dépor Abanca, del Fabril y, en algunos casos, de la cantera.